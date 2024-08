Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kamala Harris kiest gouverneur Tim Walz als running mate

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris kiest gouverneur Tim Walz uit Minnesota als haar running mate, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Ook Amerikaanse media, waaronder CNN en The New York Times (NYT), melden dat Harris voor Walz heeft gekozen. Ze maakt haar besluit naar verwachting snel bekend.

De 60-jarige Walz geldt als een ervaren politicus. Hij is sinds 2019 gouverneur van Minnesota en stuurde in die hoedanigheid de Nationale Garde naar Minneapolis, nadat daar rellen waren uitgebroken na de dood van George Floyd. Walz zat namens zijn staat in het Huis van Afgevaardigden. Hij trok de afgelopen tijd veel aandacht met mediaoptredens waarin hij Harris steunde en uithaalde naar haar Republikeinse tegenstanders, die hij omschreef als „rare snuiters” met vreemde ideeën. Oud-docent Walz wordt door aanhangers gezien als nuchtere politicus die kiezers uit het politieke midden voor Harris kan winnen.

Harris houdt dinsdag een campagnebijeenkomst in Philadelphia (Pennsylvania), in het Liacouras Center, het basketbalstadion van Temple University. De bijeenkomst in Philadelphia is de aftrap van een reeks campagnebijeenkomsten in belangrijke swing states. Amerikaanse media gingen ervan uit dat Harris haar nieuwe running mate, haar kandidaat voor het vicepresidentschap, zou meenemen naar Philadelphia.

Minder bekend

Walz gold al langer als een van de grote kanshebbers voor de kandidatuur voor het vicepresidentschap namens de Democraten. Ook de namen van onder anderen Josh Shapiro, Mark Kelly en Andy Beshear werden vaak genoemd. Vergeleken met zijn partijgenoten geldt Walz als een progressieve, liberale kandidaat. Hij is wel minder bekend dan sommige van zijn concurrenten. Volgens CNN was Harris vooral gecharmeerd van zijn vrolijke uitstraling, volgens de NYT ook van zijn loyaliteit.

Harris’ campagneteam hoopt met Walz ook iemand te hebben die kiezers kan aanspreken in het Midden-Westen van de VS, waar ook de belangrijke swing states Wisconsin en Michigan liggen. Hij zat bovendien 24 jaar bij de Nationale Garde van het Amerikaanse leger. Donald Trumps running mate J.D. Vance is ook een oud-militair.

ANP

Reacties