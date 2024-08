Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel kost het om je airco of ventilator een aantal uur aan te hebben

Het is een warme dag vandaag. Dus grote kans dat de ventilator of airco aanstaat thuis. Maar heb je enig idee hoeveel geld dat kost?

Het is natuurlijk heerlijk om in een koele kamer te zitten als het buiten iets te warm is (het wordt vandaag namelijk tropisch warm). Steeds meer huizen in Nederland worden standaard voorzien van airconditioning. Maar wat nou als je ‘m op een warme dag urenlang aan laat staan? Hoeveel moet je dan betalen aan stroomkosten?

Milieu Centraal heeft alle kosten op een rij gezet. Een ventilator verbruikt 0,05 kWh per uur aan stroom. De gemiddelde prijs per kWh is 25 cent. Dat betekent dus dat je 1 cent betaalt wanneer de ventilator (dit is volgens de Consumentenbond de beste) 8 uur lang aanstaat. De kosten kunnen natuurlijk anders zijn afhankelijk van je energiecontract.

Ventilator is vrij goedkoop

Een airco (dit is volgens de Consumentenbond de beste) verbruikt een stuk meer, namelijk zo’n 0,75 kWh per uur. Dat betekent dat je ongeveer 1,50 euro moet aftikken als het apparaat 8 uur lang staat te blazen. Dit bedrag geldt bij een single-split airco, die dus één kamer koelt. Voor een multi-split airco betaal je nog meer. Logisch, want daarmee voorzie je twee of meer kamers van koele lucht. Voor een multi-split betaal je gemiddeld 3,30 euro per 8 uur.

Bij een mobiele airco betaal je iets meer dan bij een single-split. Maar Milieu Centraal raadt af om deze aan te schaffen. „Mobiele airco’s hebben een afvoerslang om de warme lucht naar buiten te blazen. Dat is meteen de zwakte van dit apparaat: je hangt de slang door een open raam of deur naar buiten, maar daardoor komt ook warme lucht naar binnen. Dat doet het koelen voor een deel (soms zelfs helemaal) weer teniet.” Ze vergelijken het gebruik van een mobiele airco met de ramen openzetten in de winter, als de verwarming aanstaat.

Ze adviseren dus om te investeren in een ‘echte’ airco. Want „een vaste single split-airco verbruikt per uur minder stroom dan een mobiele airco en koelt bovendien veel beter.” Een airco plaatsen is vrij prijzig. Als je een huis huurt, heb je dat er waarschijnlijk niet voor over. Metro gaf eerder al tips hoe je een huurhuis kunt verkoelen.

Tips om je airco zuinig te gebruiken Milieu Centraal geeft nog een paar tips om je airco zuinig te gebruiken. Dit is goed voor je portemonnee, maar natuurlijk ook voor het klimaat. Houd je ramen en zonwering overdag dicht, zo blijft het koeler;

Zet de de temperatuur niet te laag. Een paar graden koeler dan de buitentemperatuur is vaak al voldoende;

Isoleer de leidingen waar het koudemiddel doorheen loopt;

Maak de buitenunit regelmatig schoon. Dan werkt de airco beter.

Zonnepanelen en een airco zijn een goede match

Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Dan heb je geluk. Want als de airco overdag aanstaat, kan de stroom van je zonnepanelen direct naar de airconditioning. Negen van de tien keer als je de airco aanzet, schijnt de zon volop. Dus zonnepanelen combineren met een airco is voor de lange termijn een slimme investering.

Wil je een airco aanschaffen? Dan moet je flink sparen. Een single-split kost volgens Zoofy tussen de 1600 en 3250 euro. Een multi-split kost tussen de 3000 en 5550 euro. Deze kosten zijn exclusief de installatie, daar betaal je vaak ook nog een paar honderd euro voor. Airco’s zijn overigens in het hoogseizoen vaker duurder dan in de herfst en winter.

Je kunt er ook voor kiezen om je huis vol te zetten met planten. Die zorgen namelijk voor een stukje verkoeling, schreef Metro eerder.

