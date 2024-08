Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bart werkt als gigolo én bij de gemeente: ‘Standaard verwachtingen pasten niet bij mij’

Afgelopen weekend vond de Pride plaats. Voor Bart (36) was dat een heel bijzondere dag: eindelijk kon hij helemaal zichzelf zijn. Bart werkt voor de gemeente, maar ook als gigolo en intimiteitscoach. Daarnaast is hij polyamoureus, biseksueel en panseksueel. Een bijzondere combinatie, die hij verborgen houdt uit angst voor afwijzing.

’s Avonds en in het weekend werkt Bart als intimiteitscoach en gigolo, waarbij hij vrouwen begeleidt in hun zoektocht naar zelfacceptatie en seksuele bevrijding. Voortdurend moet hij dus laveren tussen een conservatieve werkomgeving en een leven vol vrijheid en zelfexpressie. En dat is soms best een zoektocht, vertelt hij. Hij is bang om niet geaccepteerd te worden, als hij helemaal zichzelf is. En die angst is reëel, want recent onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI+ onder jongeren hard gedaald is.

Jarenlang voelde Bart zich gevangen in de traditionele verwachtingen van de maatschappij. „Ik probeerde te leven zoals het hoort: een vrouw, kinderen, een stabiel huis. Maar dat paste totaal niet bij me”, vertelt Bart. Het was pas na zijn scheiding dat hij besloot om het roer om te gooien. Hij volgde een doorslaggevende NLP-training in Amsterdam en verdiepte zich in spiritualiteit.

Polyamoureus

Gaandeweg kwam hij erachter dat een bestaan als hetero, met huisje-boompje-beestje, niet voor hem was weggelegd. Hij ontdekte dat polyamorie beter bij hem past, een levensstijl waarbij hij meerdere relaties tegelijk onderhoudt, zonder dat daar geheimen of leugens aan te pas komen. „Eerlijkheid en openheid zijn voor mij de belangrijkste kernwaarden”, geeft hij aan. „Open zijn om de liefde te mogen laten stromen.”

„Polyamorie is altijd een deel van mij geweest, maar het werd jarenlang weggedrukt door de druk van mijn omgeving. Toen ik eindelijk de ruimte vond om te zijn wie ik echt ben, viel er een enorme last van mijn schouders”, zegt Bart. Inmiddels heeft hij partners in binnen- en buitenland, naast een aantal andere vriendinnen met wie hij regelmatig tijd doorbrengt.

Intimiteitscoach en gigolo

Barts werk als intimiteitscoach gaat veel verder dan alleen fysieke intimiteit. „Mensen denken vaak dat het bij polyamorie en mijn werk als intimiteitscoach en gigolo alleen om seks draait, maar dat is een misvatting. Het gaat om de diepe verbinding en het herstellen van vertrouwen in jezelf”, legt hij uit.

Hij werkt voornamelijk met vrouwen die worstelen met hun seksualiteit en hun eigenwaarde, vaak als gevolg van traumatische ervaringen, die vaak zijn ontstaan door relaties waarbij er geen sprake is van afstemming en consent. „Relaties waarbij er constant over grenzen is heengegaan en waardoor de veiligheid en het vertrouwen is beschadigd, in de omgang met mannen en het aangaan van relaties”, legt Bart uit.

Negatieve gedachtepatronen doorbreken

„Veel vrouwen zitten vast in negatieve gedachtepatronen. Mijn rol is om hen te helpen die patronen te doorbreken en te leren dat ze zichzelf mogen omarmen, zowel fysiek als emotioneel”, vervolgt hij zijn verhaal.

Ook helpt hij koppels die bijvoorbeeld aan de rand van hun scheiding staan. „Vaak zitten ze zo vast in hun gedachtenpatronen dat ze niet eens meer zien hoeveel liefde er eigenlijk tussen beiden is”, zegt hij. „Tijdens coaching geef ik dan tools, waardoor zij hun relatie nieuw leven kunnen inblazen.”

Zijn ervaringen met tantra in India hebben zijn aanpak verder verdiept. „Tantra heeft me geleerd dat alles er mag zijn, dat je je liefde voor jezelf moet delen met anderen. Dat is precies wat ik probeer over te brengen aan mijn cliënten. Het oplossen van trauma’s, vanuit de liefde voor jezelf.”

Werk bij de gemeente

Naast zijn werk als intimiteitscoach, blijft Bart ook actief als zorgmanager voor de gemeente. Daar bezoekt hij mensen thuis om te bepalen welke zorg zij nodig hebben, variërend van huishoudelijke hulp tot het plaatsen van trapliften. Maar de conservatieve werkomgeving wringt. „De gemeentelijke wereld is erg rechtlijnig. Als je buiten de gebaande paden gaat, wordt dat als vreemd gezien”, merkt hij op.

Voor Bart is het een uitdaging om zijn twee levens te scheiden. „Op mijn werk kan ik niet volledig mezelf zijn. Ik moet heel bewust kiezen wat ik wel en niet deel met collega’s. Dat voelt soms alsof ik een rol speel en een masker op zet”, vertelt hij. „Het is pijnlijk dat er zo weinig acceptatie is voor wie ik echt ben.”

De strijd om meer openheid en acceptatie

Bart probeert ondanks de beperkingen toch zoveel mogelijk open te zijn, vooral via zijn online aanwezigheid. Zo heeft hij een eigen website en is hij erg actief op social media. „Ik schrijf veel over mijn ervaringen en deel die op sociale media. Dat zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken en misschien hun eigen vooroordelen onder de loep nemen”, legt hij uit. Zijn boodschap is simpel: iedereen zou de vrijheid moeten hebben om zichzelf te zijn, zonder angst voor oordeel.

Pride

De Pride betekent veel voor Bart, vertelt hij. Tijdens evenementen zoals de Pride voelt hij zich even volledig vrij. „Op zulke dagen voel ik dat ik mezelf kan zijn, zonder beperkingen. Het zou fantastisch zijn als dat altijd zo zou kunnen zijn”, zegt hij.

Hoewel hij weet dat zijn levensstijl en keuzes niet door iedereen worden begrepen, blijft Bart vasthouden aan zijn missie om authentiek te leven. „Ik geloof dat iedereen het recht heeft om zijn of haar eigen pad te volgen, zelfs als dat tegen de norm ingaat. Zolang je eerlijk bent tegenover jezelf en anderen, kun je echt gelukkig zijn.”

