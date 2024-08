Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat zit er nu eigenlijk in die rookwolken van vapes?

Vapes werden lang gepresenteerd als het ‘gezondere’ alternatief van roken. Maar het begint steeds meer door te dringen dat het lang niet zo onschuldig is als het lijkt. Bovendien is er nog veel onduidelijkheid over. Wat zit er bijvoorbeeld in die rookwolken?

Artsen maken zich al langer ernstig zorgen over vapen. Onderzoeken leggen pijnlijke zaken bloot: zo zouden de ballen van mannen kunnen gaan krimpen door het gebruik van e-sigaretten. De regelgeving werd de afgelopen tijd dan ook flink opgeschroefd. Zo kwam er een smaakjesverbod, er mag geen reclame voor gemaakt worden en ze mogen niet online worden verkocht.

Onbekend wat er in de damp van vapes zit

Het is bekend wat er in vapes zit, maar nog niet wat eruit komt. Wouter van Dijk van NOS op 3 dook in deze kwestie en vertelde erover op NPO Radio 1. „De vapes werken met een vloeistof, e-liquid, en die wordt verwarmd. Bij het verhitten van die vloeistof kunnen door chemische reacties weer allerlei andere stoffen ontstaan. Er kunnen ook stoffen uit de vapes zelf vrijkomen, zware metalen. Het belangrijkste is dat je de vape ook op verschillende manieren kunt afstellen. Dus een fabrikant kan een vape als het ware opvoeren, waardoor de nicotine en andere stoffen die vrijkomen veel meer zijn dan normaal.”

Dat kan linke soep zijn. Tabaksonderzoekster Esther Croes legt uit in het radioprogramma: „Er is totaal geen zicht op wat mensen, vooral jongeren, precies binnenkrijgen. Dat kunnen echt gevaarlijke stoffen zijn. Zware metalen kunnen schadelijk zijn voor organen en het opgroeiende brein van kinderen.”

Geen normen voor rook

Van Dijk beaamt dat er veel regels rondom vapes bestaan, maar dat er geen normen zijn voor de rook die eruit komt. „Experts vertellen ons dat het best lastig is om zo’n norm vast te stellen, omdat vapes heel variabel zijn. Mensen roken over het algemeen één sigaret en daar doen ze gemiddeld 13 trekjes over. Bij vapes varieert dat veel meer. Sommige mensen nemen één trekje en leggen hem dan weer weg, andere mensen nemen een heleboel trekjes achter elkaar.” De NWA bevestigt dat er geen wettelijke normen zijn, dus dat er niet op wordt gecontroleerd.

Dus concludeert Van Dijk: „Uiteindelijk zal de overheid met regelgeving moeten komen en bepalen: stellen we een norm of verbieden we vapes misschien zelfs helemaal?”

