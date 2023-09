Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw onderzoek: vapen laat je ballen krimpen en meer nare gevolgen

Dat vapen lang niet zo onschuldig is als het voor sommigen lijkt, begint steeds meer door te dringen. Een nieuw onderzoek legt pijnlijke gevolgen voor mannen bloot: krimpende ballen, minder zaadcellen en een lager libido.

De e-sigaret of vape kwam in eerste instantie op de markt als een ‘gezonder’ alternatief voor roken. Vaak hebben deze elektronische sigaretten een zoet smaakje. Inmiddels is duidelijk dat gebruikers bij het inhaleren net zo goed zorgen voor schade aan de luchtwegen. Ook hebben gebruikers een hogere kans op het krijgen van kanker. Dat weerhoudt een heleboel mensen er echter niet van om te vapen.

Nieuw onderzoek naar vapen

Nu is er dus nog een waslijst aan nadelen bijgekomen. De experts uit Turkije gebruikten mannelijke ratten voor hun onderzoek.

Ze maten hoeveel sperma de dieren konden aanmaken, hoe hun ballen er onder een microscoop uitzagen en tekenen van stress in het bloed en de geslachtsorganen.

„Er moet rekening mee worden gehouden dat, hoewel in onderzoeken naar het stoppen met roken is geïntroduceerd dat e-sigaretten onschadelijk is, het de oxidatieve stress zou kunnen verhogen en morfologische veranderingen in de zaadbal zou kunnen veroorzaken”, concludeerden de onderzoeken.

Meer onderzoeken naar vapen

Dat het op ratten is uitgevoerd, maakt de resultaten niet waterdicht. Daarom hopen de onderzoekers dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de effecten van vapen op (menselijke) mannen.

Overigens zijn er al meer onderzoeken die het bevestigen. Uit een Deens onderzoek uit 2020 onder meer dan 2000 mannen bleek dat dagelijkse gebruikers van e-sigaretten een aanzienlijk lager totaal aantal zaadcellen hadden vergeleken met niet-gebruikers.

Overigens waren gewone sigaretten nóg erger op het gebied van lage zaadcellen en onvruchtbaarheid. Grootste verschil dat is dat dat wel zo’n beetje algemeen bekend is. Sigaretten hebben niet het ‘onschuldige’ imago dat vapen nog enigszins heeft.

Artsen luidden noodklok op TikTok

Artsen in ons land waren het massale vapen eerder al zat. De e-sigaret moet worden volgens hen worden verbannen, de populariteit van het gebruik onder jongeren ervan aan banden gelegd.

Het modernste paradepaardje van de tabaksindustrie, dat zich focust op die jongere doelgroep, is veel terug te zien TikTok. Onder meer IC-arts Diederik Gommers, Wanda de Kanter (voorzitter Rookpreventie Jeugd) en kinderlongarts Noor Rikkers kwamen zelf op TikTok in actie. Zij vragen in filmpjes of influencers het vapen niet meer in hun content willen laten zien.

