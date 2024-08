Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere docu Queerkamp over tieners is allesbehalve ‘in your face’

Een zomerkamp voor queer-jongeren die worstelen met hun gevoelens, het bestaat (leuk!). Vijf zijn er de vorige zomer gevolgd voor tv. Samen met 65 andere jongeren uit alle hoeken van het land komen ze op een kampeerboerderij samen. Allemaal met een eigen verhaal en achtergrond.

Vanavond, niet geheel toevallig in de week van Pride Amsterdam natuurlijk, is de docu Queerkamp van omroep HUMAN te zien. Metro zag ‘m al, voor tv-rubriek Blik op de Buis. Eerlijk? Deze schrijver kende fenomenen als ponykamp en zeilkamp, maar queerkamp? Nee.

Deze bijna uur durende documentaire volgt Faas, Fano, Jeroen, Finley en Eliott. Ze zijn totaal verschillend, deze tieners, maar delen ook iets samen: een verlangen naar vrienden. En ze weten niet ‘in welk hokje ze passen’, als zo’n hokje er al zou moeten zijn. Op dit kamp, ervaart elke queer hoe het is om helemaal jezelf te kunnen zijn, zonder oordelen van anderen. Ze leven op, delen ervaringen en al snel ontstaan de eerste voorzichtige vriendschappen. Soms voor het eerst in hun leven. Au.

Het woord queer roept veel op

Deze Metro-schrijver weet het vooraf al: een artikel als deze levert bij een deel van de bevolking gemopper of geschreeuw op op social media op. De één doet bij een gezellig regenboog-zebrapad alsof de derde wereldoorlog is uitgebroken. Anderen zeggen ‘allemaal prima, als dat Pride en alles over een queer, lhbtiq+ en wat dan ook maar niet zo in your face is’. Die laatste term wordt overigens wel erg nagepraat. Bij een eerder Metro-stuk over een lhbtiq+-camping voor kinderen was het niet anders.

Deze week nog liet X-‘strijder’ Raisa ‘voor al uw azijn’ Blommestijn weten „zo klaar te zijn met halfnaakt, woke, transpropaganda die je overal in de publieke ruimte wordt opgedrongen”. Dat levert dan 2400 likes op. Hartstikke veel hoor op X, maar daar tegenover staat dat die mening blijkbaar 18 miljoen Nederlanders ontgaat. Genoeg daarover dus, maar het speelt wél in onze samenleving.

🌈 Wat is een queer? Queer is een overkoepelend begrip voor onder andere homoseksuele, biseksuele, panseksuele, transgender, intersekse en non-binaire/genderqueer mensen. Kort gezegd voelt een queer zich niet thuis in ‘een gangbaar hokje’. In de zestiende eeuw bestond het woord al in het Engels en was queer een synoniem voor ‘vreemd’. Hoeveel mensen in Nederland queer zijn, is niet precies bekend. Volgens de LHBT-monitor identificeert ongeveer één op de vijftien landgenoten zich als homoseksueel, biseksueel of transgender.

De vijf in Queerkamp

Queerkamp is van de ervaren documentairemaker Chris Westendorp en fotograaf en filmmaker Lucas van der Rhee. Feitje over de laatste: hij overleefde in 2017 een hartstilstand en werkt momenteel ook aan een film over het verloren vertrouwen in het lichaam. Dat ligt enigszins in lijn met het vertrouwen dat elke queer in het zomerkamp mist.

Faas heeft een lange weg afgelegd om te zijn waar hij nu is en zoekt naar vrienden met dezelfde struggles. Fano vraagt zich meteen af of hij het wel vijf dagen vol zal houden („ik voel het gewoon echt niet hier”, zegt hij aan de telefoon tegen zijn moeder), maar er lijkt iets te veranderen als hij het coming-out verhaal van Faas hoort. Ook Eliott herkent zich al snel in Faas’ verhaal. Jeroen zoekt naar een omgeving die hem wel accepteert zoals hij is en Finley probeert uit zijn schulp te kruipen waar hij al langere tijd in zit.

‘Haha, ik ben homo’

Waar de kampeerboerderij staat waar elke jonge queer logeert, wordt in Queerkamp in het midden gelaten. Maar het ziet er uit als iets leuks waar je als jongere graag wilt zijn. Zeker de deelnemers van de docu, die nieuwe vrienden zoeken, leeftijdgenootjes die met dezelfde problemen dealen. Maar bovenal een beetje gezelligheid, net als jij en ik, niks mis mee. Al is dat in het begin best een beetje lastig ‘met al die vreemden’. De een is al snel bijzonder openhartig: „Ik gooide thuis een vliegtuigje in de woonkamer met ‘haha, ik ben homo’ en toen rende ik snel naar boven.” Anderen komen later los.

Zien we in Queerkamp alleen intensieve gesprekken, workshops en thema-spellen als Over de Streep? Nee hoor. Er is ook een dropping in het donker, een zwembad en er wordt gelachen en gezongen. Ook door Fano. De wijze van filmen is beschouwend en dat is fijn. Je ziet en hoort de kids wel veel praten, maar dat doen zij niet tegen een camera maar tegen elkaar.

Er blijven wat vragen over

Queerkamp is allesbehalve into your face. Al blijf je als kijker toch met wat vragen zitten. De tieners écht leren kennen, doen we niet. En wie organiseren zo’n zomerkamp eigenlijk. En waarom? Was er heel veel vraag naar soms? En hoe kun je naar zoiets toe? Overeind blijft dat een queer heel goed in zo’n leuk zomerkamp terecht kan en dat is mooi.

Aantal blikken uit 5: 3

Queerkamp is vanavond om 22.10 uur bij HUMAN op NPO 2 te zien. De docu is ook via de website van 2Doc te bekijken.

Reacties