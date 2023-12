Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Smaakjesverbod op vapes komt eraan, maar heeft dat wel zin?

Vapen met een smaakje wordt vanaf volgend jaar definitief aan banden gelegd. Maar hoe effectief is dat eigenlijk? Er klinken al geluiden van omzeilingen en experts maken zich zorgen dat jongeren op andere manieren aan de smaakjesvapes komen.

In Nederland geldt sinds 1 januari 2023 een verbod op vapes met smaakjes als aardbeienijs, suikerspin en mango. Er mogen geen nieuwe smaken anders dan tabak op de markt gebracht worden.

Producenten, importeurs en verkopers kregen dit jaar nog wel tijd om hun werkwijze aan te passen en hun voorraad uit te verkopen. Het definitieve verbod gaat in op 1 januari 2024.

Met het verbod hoopt de overheid het vapegebruik onder jongeren terug te dringen. Vapen is ‘in’ onder jongeren en het vermoeden heerst dat dit komt door de zoete smaakjes.

Merk omzeilt smaakjesverbod

Volgens Zembla heeft e-sigarettenmerk SKE Crystal een manier gevonden om het smaakjesverbod te omzeilen. Crystal is in Nederland een van de meest verkochte merken van wegwerpvapes.

Hoe dan? Nou, het merk komt met opzetfilters die los worden verkocht en dezelfde soort smaken bevatten als de elektronische sigaretten binnenkort in de ban worden gedaan.

Zembla bezocht de afgelopen weken een aantal vapewinkels. Onderzoeksjournalisten van het programma deden zich daarbij voor als klant. Meerdere winkeliers van speciaalzaken zeiden het nieuwe product vanaf januari in hun assortiment op te nemen. Ze drukten de klanten op het hart dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het smaakjesverbod.

Zeker drie winkeleigenaren zeiden afzonderlijk van elkaar dat het merk de nieuwe opzetfilters onlangs presenteerde op een beurs in Houten. Ook een groothandelaar, die anoniem wil blijven, sprak over het product. „Je klikt het op je vape en het smaakje komt dan via een extern filter tot je. Deze filter is gewoon legaal.” Crystal heeft niet gereageerd op vragen van Zembla.

Andere manieren om aan de vapes te komen

Er lijken meer haken en ogen aan het smaakjesverbod te zitten. Zo zou het alsnog makkelijk zijn om aan de vapes met smaakjes te komen.

Vapeshopeigenaar Hans Hetroijs zei eerder deze week tegen RTL Nieuws dat hij zich afvraagt of het smaakjesverbod iets gaat veranderen in het vapegebruik door jongeren. Hij vermoedt dat het illegaal verder gaat. „Door straatdealers op scooters die het spul via via halen. En het gaat veel via websites. De online verkoop kun je niet controleren; dat stopt niet bij de grens.

Dat zegt ook Marco Stok, eigenaar van E-Smokewinkel in Ridderkerk. „Jongeren kopen het vaak via illegale kanalen en bijvoorbeeld Chinese webshops.” Volgens Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit, zullen er dan ook Europese regels moeten komen, omdat online verkoop via het buitenland nog steeds kan.

