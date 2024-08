Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het zomerweer zet zich voort: morgen tropisch warm

Wie van de zomer houdt, heeft geluk: het aangename zomerweer van de afgelopen periode zet zich ook komende week voort. Morgen kan het zelfs rond de 30 graden worden.

Vanaf woensdag koelt het ietsjes af, maar het blijft nog steeds lekker weer. In aanloop naar het weekend mag er dagelijks rekening gehouden worden met temperaturen tussen de 22 en 27 graden.

Zomerweer

De stapelbewolking van gisteren blijft vandaag nog tot aan de middag boven het land hangen, maar leidt verder niet tot buien. In het westen stijgt het kwik naar 23 graden, in het oosten kan het lokaal 27 graden worden.

Morgen wordt het écht weer zomerweer, met op veruit de meeste plaatsen 28 tot 29 graden. De warmste dag van de week zou volgens Weeronline in het zuidoosten van het land lokaal zelfs nog een lokaal tropische dag op kunnen leveren.

Buien die woensdag over Nederland trekken, verdrijven de warmte even. Het koelt lichtjes af met temperaturen tussen de 22 en 25 graden. „Heel normaal voor de tijd van het jaar”, aldus Weeronline.

Donderdag, maar ook de dagen erna, hebben vergelijkbaar zomerweer in petto. In de grootste delen van het land blijft het droog, wel ietwat bewolkt, maar met temperaturen tot 27 graden is er nog voldoende ruimte voor de zon.

Kantoor en huis verkoelen

Het heeft even geduurd, maar de zomer lijkt nu echt te zijn begonnen. Wie in de weerapp kijkt, ziet geen temperaturen van onder de 20 graden meer. Maar de warmte brengt ook ongemakken met zich mee: want hoe kom je tropische dagen door op kantoor óf in je (huur)huis, zonder goede airco?

Metro verzamelde daar de afgelopen week meerdere tips voor. Koop bijvoorbeeld een kleine bureauventilator en zet daar een bevroren waterfles voor en houd thuis – hoe tegenstrijdig het ook klinkt – alle ramen en deuren gesloten totdat de zon onder is.

