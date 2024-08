Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een tiny house kopen: waar moet je rekening mee houden?

Een idyllisch tiny house in het bos, veel mensen dromen ervan. Maar zij lopen daarbij nog al eens tegen praktische bezwaren aan. Marjolein Jonker (49) noemt zichzelf ‘Marjolein in ’t Klein’ en is expert én ervaringsdeskundige als het gaat om tiny houses. Ze vertelt over wat er nu allemaal bij komt kijken.

Tiny houses worden steeds populairder. Onlangs sprak Metro met Iris, die haar appartement verruilde voor een tiny house en ontzettend geniet van het buitenleven. Ook Marjolein signaleert dat er een toenemende belangstelling is om tiny te wonen, vertelt ze. „Het blijft maar groeien. Tiny houses worden steeds meer geaccepteerd als volwaardige woonvorm, al is het nieuwe er nu wel af.”

Tweede tiny house

Zelf woont ze inmiddels al in haar tweede ‘tiny house’, die met een woonoppervlak van 24 vierkante meter en een aanliggende serre, op 50 vierkante meter neerkomt, de maximale grootte van een tiny house. Haar eerste tiny house stond in Alkmaar. De gemeente gaf haar de gelegenheid om daar tijdelijk te wonen. Ze woonde daar vijf jaar met plezier, maar moest toen uitwijken naar een alternatief, omdat het geen permanente plek was.

Zo kwam ze uit in Olst, waar ze een stukje grond kocht. Ze wilde graag haar tiny house meeverhuizen, maar dat kon niet, omdat die niet voldeed aan de bouweisen. Dus moest ze een nieuw huisje laten bouwen. „Ik heb een nog mooiere tiny house laten bouwen”, vertelt ze.

Grond vinden is de grootste uitdaging

Voor mensen die ook ‘tiny’ willen wonen, zoals dat heet, is het vinden van de grond de grootste uitdaging, vertelt Marjolein. „Waar veel mensen zich in vergissen, is dat je bij een tiny house dezelfde regels hebt als bij een woning. Je mag hem niet zomaar bij een boer neerzetten op zijn erf, of ergens in de tuin. Dan loop je namelijk het risico dat bewoners gaan klagen, en dat je gedoe krijgt met handhavers.” Daarom is het van belang dat de grond waar het tiny house op staat, wel de bestemming ‘wonen’ heeft.

Waar je ook rekening mee moet houden bij de bouw van een klein huisje, vertelt Marjolein, is de isolatie. „Een klein huis is sneller vochtig, je moet goed isoleren. Het warmt sneller op en koelt sneller af. Zorg voor een goede zonwering en isolatie”, adviseert ze.

Belangrijk is ook dat mensen, al voordat ze zich met praktische zaken bezig houden, zichzelf de vraag stellen wat ze precies willen als het gaat om wonen. Er zijn namelijk veel variaties als je ‘tiny’ wilt gaan wonen. „Wil je in een comunity, is een tijdelijk plekje ook prima of alleen permanent? Wat is je budget?”

Kosten van een tiny house

Het budget brengt haar op het volgende thema, want veel mensen denken dat kleiner wonen, ook goedkoper wonen betekent. Het tegengestelde is waar. „Ook de bouwkosten voor tiny houses zijn enorm gestegen. Je kunt een permanente woning niet meer vinden onder een ton. Dan moet je aan de strengste bouweisen voldoen, zoals een goede fundering.”

Zoek je naar een tijdelijke plek, bijvoorbeeld het kleinste model van een tiny house of een huisje op wielen, dan moet je ook al snel rekening houden met 40.000 euro ‘tot de sky is the limit’.

Hypotheek voor tiny house

Vrijwel overal in Nederland staan tiny houses, maar het merendeel staat in Brabant, vertelt Marjolein. Kun je eigenlijk een hypotheek krijgen voor een tiny house? „Wel als het op eigen grond staat of op erfpacht”, vertelt Marjolein. „Sinds kort zijn er ook mogelijkheden voor als je de grond langdurig huurt.” De kosten van een tiny house zelf, de aankoop van een kavel… wat kost dat in totaal? „Dat wisselt, maar er staat er nu één bij mij in de buurt, op Funda, voor 210.000 euro”, weet Marjolein te vertellen. Dat lijkt een hoop geld. „Maar je woont dan wel vrijstaand, in een energieneutraal huis, in een heel leuke wijk.”

Waar begin je als je tiny wilt wonen?

Waar begin je, als je een tiny house wilt kopen? Moet je je eerst oriënteren op woningen, of begin je je zoektocht juist met de grond? „Het is heel goed om duidelijk te stellen: wat wil je? Wat zijn je must haves en nice to haves?” zegt Marjolein. „Hoe flexibeler je bent qua regio, hoe makkelijker het is om een plek te vinden, tijdelijk of permanent. Stel jezelf ook de vraag of je nutsvoorzieningen wilt of juist off grid wilt leven.”

Als je die wensen in kaart hebt gebracht, is het tijd voor de volgende stap: het budget. „Wat zijn je financiële mogelijkheden? Wil je een kant-en-klaar huis, of een huis laten ontwerpen en bouwen? De vele mogelijkheden maken het complexer. Ga ook vooral kijken bij projecten in het land”, adviseert Marjolein. „Door ervaringen van anderen aan te horen, krijg je er een beter beeld van.” Voor mensen die zelf overwegen een tiny house te kopen, heeft Marjolein een boek geschreven, Tiny houses, van droom naar realiteit, gebaseerd op haar eigen ervaringen. In dit boek beschrijft zij welke stappen er nodig zijn om een tiny house te realiseren.

Laat je vooral niet ontmoedigen door de vele obstakels die je tegen kunt komen, is Marjoleins laatste tip. „Waar een wil is, is een weg. Je hebt niet zoveel nodig en kunt heel prettig wonen in een tiny house. Zelf ervaar ik de vrijheid om het leven te leiden als ik dat wil.”

