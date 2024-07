Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is slapen met de radio of televisie aan goed voor je?

Nog een aflevering van je favoriete serie kijken, de dag afsluiten met het laatste nieuws op de radio of in slaap vallen met een podcast. Veel mensen sluiten de dag af met geluid op de achtergrond. Maar wist je dat dat helemaal niet zo verstandig is?

Veel mensen gebruiken radio, televisie of een podcast om mee in slaap te vallen. Wie wat lastig in slaap valt, komt door wat geroezemoes op de achtergrond sneller in dromenland. Maar goed voor je nachtrust is het dus niet, blijkt uit onderzoek naar het effect van achtergrondgeluid op je nachtrust.

Door geluid zal je minder lang slapen

Je verkleint door het geluid namelijk de kans dat je genoeg uren slaap pakt. Licht en geluid is niet bevorderlijk voor je nachtrust, omdat je daardoor minder snel in je remslaap belandt. Ook al slaap je, je brein blijft de geluiden die uitgezonden worden, verwerken. Dit kan invloed op je dromen hebben. Je gaat onrustig dromen of hebt hele enge dromen.

Is die serie, radioshow of podcast het waard om slecht te slapen? De volgende dag zal je minder gefocust zijn. Ook heb je een goede nachtrust nodig om je lichaam te laten herstellen. Je brein verwerkt ‘s nachts alle prikkels en je spieren groeien. Heb je een slechte nacht gehad? Lees dan hier hoe je productief bent op je werk.

Met de tv aan in slaap vallen is – in vergelijking met de radio of een podcast – nog onverstandiger. Dat komt door het licht dat er vanaf komt. Door dit licht gaat je melatonine-niveau omlaag. Het kan zelfs zo erg zijn dat je lichaam denkt dat het ochtend is en je daardoor midden in de nacht niet meer in slaap valt.

Dit geluid kun je wel aanzetten

Het is voor je lichaam belangrijk dat je slaapt in een stille en donkere ruimte. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat je gewend bent aan dit geluid, omdat je het al jaren doet, bijvoorbeeld. Dan is het advies om een monotone ruis op te zetten zoals ‘white noise’, adviseert Men’sHealth. „Deze geluiden variëren nogal en klinken bijvoorbeeld als een stromende waterval, een dikke regenbui of gewone ruis.”

Wil je toch echt in slaap vallen met je favoriete show? Stel dan een timer in. Dat kan op de meeste tv’s en ook bij radio- en podcastapps. Er zijn namelijk „mensen die de stilte een beetje eng vinden en daarom liever met de radio aan in slaap vallen. Geen probleem dus. Zolang de radio zich vanzelf uitschakelt, na pakweg een half uurtje”, vertelt slaapdeskundige Hans Hamburg in DeMorgen. In slaap vallen met oortjes of een koptelefoon wordt afgeraden. Dit omdat deze uitvallen of in de knoop raken.

Kom je ‘s avonds slecht in slaap? Dan kun je je dag afsluiten met een slaapmeditatie. Metro schreef daar eerder al over.

