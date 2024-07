Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je dag afsluiten met een slaapmeditatie, hoe werkt dat?

Als je niet lekker slaapt, gooit dat een hoop dingen in de war. Je zit niet lekker in je vel, je kunt je niet goed concentreren en bent misschien wel wat prikkelbaar. Een slaapmeditatie is ervoor bedoeld je lekker in slaap te laten vallen én je langer te laten doorslapen, maar hoe weet je of het iets voor jou is en hoe werkt het überhaupt?

Eerder dit jaar bleek al dat je je gemiddeld vier jaar ouder voelt dan je bent als je slechts twee nachten slecht slaapt. En inslapen is voor veel mensen misschien wel het grootste probleem.

Verschillende vormen van slaapmeditaties

Als je regelmatig mediteert, weet je dat dat sowieso geen enerverende bedoening is. De bedoeling is om rustig te worden, je gedachten even op 0 te zetten en weer in je lijf te komen, in plaats van in je hoofd. Deze meditaties zijn er in allerlei vormen, een bodyscan, bijvoorbeeld, waarbij je incheckt bij elk deel van je lichaam, een meditatie om je dag te starten óf dus een om je dag te eindigen.

Een slaapmeditatie is zeker geen wondermiddel waardoor je direct als een blok in slaap valt en meteen de hele nacht doorslaapt. Zeker als je al worstelt met slaapproblemen, kan het lastig zijn daar overheen te komen. Maar als je merkt dat je gedachten maar doorracen en je ‘s nachts wakker ligt omdat je aan het piekeren bent, kan een slaapmeditatie wat rust brengen.

Doorgaans is het handig om jezelf al helemaal klaar te maken voor bed alvorens je een slaapmeditatie start. Poets je tanden, reinig eventueel je gezicht, trek een fijne pyjama aan en liggen maar. Dan kun je meteen in slaap vallen en (hopelijk) doorslapen als de meditatie is afgerond.

Beginnen met slaapmeditatie

Weet je niet zo goed of een slaapmeditatie je zou kunnen helpen? Er zijn een paar factoren die erop kunnen wijzen dat het in ieder geval geen kwaad kan het te proberen. Bijvoorbeeld als je hier last van hebt:

Je valt moeilijk in slaap ‘s avonds en hebt het gevoel dat er geen einde komt aan de gedachtenstroom;

Je wordt ‘s nachts veel wakker of ligt te woelen;

Je voelt spanning in je lijf;

Je hebt last van stress;

Overdag kun je je slecht concentreren;

Je wordt altijd moe wakker.

Mediteren doe je het best in een ruimte waar je niet gestoord wordt. Het liefst dus in een kamer waar verder niemand aanwezig is en waar je rustig kunt zitten. Als er erg veel geluiden van buiten de kamer binnendringen, kun je oordopjes indoen, om voor zo min mogelijk afleiding te zorgen. Ergens waar je comfortabel kunt zitten of liggen is een goede keuze.

Hoe lang ‘moet’ je mediteren?

Als je nog nooit hebt gemediteerd, kan een lange meditatiesessie best saai zijn. Beginnen met vijf tot tien minuten kan al een goede stap zijn, zo kun je het opbouwen.

Benieuwd naar welke slaapmeditaties je kunt doen? Er zijn allerlei apps of YouTube-filmpjes voor, maar onze collega’s van BEDROCK hebben ook tips over mediteren.

