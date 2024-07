Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

186 slachtoffers van crypto-fraude opgespoord, oplichters slaan op twee manieren toe

Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van approval phishing geïdentificeerd, werd vandaag door de Rotterdamse politie bekendgemaakt. Bij deze vorm van fraude met crypto geven slachtoffers zonder dat ze het doorhebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren. Hoe gaan die oplichters nu eigenlijk zo te werk dat ‘we’ er vrij massaal intuinen?

Bij de operatie om approval phishing op te sporen (en het liefst te voorkomen), werkte politie Rotterdam (Team Cybercrime) samen met blockchain-dataplatform Chainalysis en handelsplatformen.

Hoe het wel goed kan gaan, vertelde Sandeep (45) onlangs aan Metro in de financiële rubriek De Spaarrekening. Deze beveiliger heeft meer dan 4 ton aan crypto.

Nederlander geen 65.000 euro kwijt

Twee van de Nederlandse slachtoffers waren nog niet bestolen en hun geld kon op tijd worden veiliggesteld. Bij een van hen werd voorkomen dat 65.000 euro uit zijn zogeheten crypto wallet werd gestolen. De operatie rond crypto, onder de naam Spincaster, vond naast Nederland ook plaats in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada, Spanje en Australië. In totaal werd ruim 162 miljoen dollar gestolen geld geïdentificeerd.



De politie werkt samen met @chainalysis en cryptocurrency exchanges om oplichting met crypto te onderzoeken en voorkomen in een wereldwijde operatie genaamd '#Spincaster'. Bij één slachtoffer werd voorkomen dat €65.000 uit zijn crypto-wallet werd gestolen https://t.co/mSnPmkIcPj — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) July 23, 2024

Fraude met crypto door een ‘goedkeurings-documentje’

Jesse Brobbel van politie Rotterdam legde in het NOS Radio 1 Journaal vanmorgen uit hoe de crypto-fraudeurs doorgaans hun slag slaan. Brobbel zegt dat mensen misschien denken dat het rond de digitale munt een heel technisch verhaal is, „maar dat valt allemaal wel mee”. Brobbel: „Waar het heel simpel op neerkomt, is dat dit een vorm van fraude is waarbij het slachtoffer een soort goedkeurings-documentje ondertekent. Daarmee krijgt de oplichter dan toestemming om de crypto-rekening van dat slachtoffer te beheren.”

Dat een slachtoffer een digitale handtekening zet, lukt de crypto-fraudeurs op twee verschillende manieren. Brobbel: „Iedereen kent de online-filmpjes wel over ‘snel rijk worden’. Iemand ‘helpt’ je dan via social media. Die persoon blijkt dan helemaal niet de welwillende hulp te zijn die hij zegt te zijn, maar een oplichter. Die stopt tussen de documenten, die jij moet ondertekenen om te zorgen dat je zo’n crypto-rekening opent, een goedkeurings-documentje.”

Denken aan dating, maar dan komt crypto om de hoek

Brobbel heeft nog een tweede voorbeeld. „Aan die andere kant zie je, en dat maakt op de slachtoffers met crypto veel impact, datingfraude. Via online platforms komen mensen dan met elkaar in contact. Je ziet dan dat twee mensen elkaar leren kennen en weken-, soms wel maandenlang wordt er met elkaar gesproken. Opeens komt er dan ‘die ene crypto-kans’ voorbij, volgens de één dan, en daar moet de ander in meegaan. Er is dan zo’n grip op het slachtoffer, dat die daar maar moeilijk los van komt en besluit er in mee te gaan. Wat de oplichter doet: die zegt ‘laten we het proberen met 500 euro’. Die legt die 500 euro in en belooft een heel hoog rendement.

Vanaf een eigen rekening stort hij, zonder dat het slachtoffer het ziet, dat bedrag. Binnen een heel korte tijd wordt het bedrag 1000 euro en 2000 euro. Het slachtoffer wordt er zo van overtuigd dat dit een fantastische investeringsmogelijkheid is. Op het moment dat je overtuigd wordt om de rest van je spaargeld in te zetten, dan wordt opeens de knop omgezet. Het goedkeurings-documentje wordt dan opeens heel erg gevaarlijk, want de crypto-oplichter neemt je rekening over. Die stort al het geld naar zichzelf en die verbreekt vervolgens elke vorm van contact.”

Crypto foetsie

Is het geld dan weg? Brobbel: „Ja, foetsie. En het wordt heel lastig om dat ooit terug te zien.” We hoeven op deze plek eigenlijk niet te vertellen wat je moet doen om dergelijke praktijken rond crypto te voorkomen dus. Nooit iets ondertekenen als je alleen online contact met iemand hebt (gehad), zo eenvoudig is het. Brobbel: „Voorkomen dat het gebeurt, in plaats van achteraf balen dat het is gebeurd.”

