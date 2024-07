Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Max Vakantieman-kijkers ergeren zich aan TUI-woordvoerder die klachten bagatelliseert: ‘Ik boek niet meer bij TUI’

Kijkers van Max Vakantieman raken lichtelijk geïrriteerd als ze zien hoe een TUI-woordvoerder tegen een aantal vakantiegangers doet. De gedupeerden boekten namelijk een hotel, dat helemaal niet leek op de advertentie. Maar TUI geeft weinig gehoor aan klachten.

Verschillende gedupeerden doen in MAX Vakantieman hun verhaal. Ze boekten via reisorganisatie TUI namelijk een vakantie naar Tunesië. Het zou een ‘gloednieuw hotel’ moeten zijn, ‘direct aan een fijn zandstrand’, dat er op de foto’s erg mooi uitziet.

Gedupeerden klagen over vakantie

Maar het blijkt allemaal „rampzalig” te zijn. In de douche en wc ligt een laag water, overal is viezigheid, rotzooi, er is sprake van slecht onderhoud, een vies strand en een hele hoop geluidsoverlast. Er staat namelijk de hele dag én avond keiharde muziek aan in en rondom het hotel.

De gedupeerden klagen iedere dag, maar er gebeurt verder niks. TUI biedt uiteindelijk 20 procent vergoeding aan. Veel te weinig, volgens de gedupeerden. „Je kunt mensen niet naar zo’n hotel toesturen, dat kun je niet maken.”

TUI-woordvoerder tempert klachten

In de studio van Max Vakantieman verschijnt Petra Kok van TUI en ook presentator Sybrand Niessen begint dat het er allemaal niet best uit zag. „Vakantie is een ervaring en beleving en daar heb je veel verwachtingen van. En soms vallen die tegen. En dan heb je eigenlijk twee vragen: ‘Is de reisorganisatie duidelijk genoeg geweest?’ en ‘was de verwachting die je ervan mag hebben redelijk?'”, aldus Kok.

Het hotel was volgens haar niet ‘gloednieuw’ en dat paste de reisorganisatie dan ook aan op de website. Kok legt uit dat de muziek tijdens de aquagym inderdaad een tandje harder gaat. „Maar ik kan me niet voorstellen dat het dag en nacht zo gaat.”

MAX Vakantieman-presentator kritisch op TUI

Volgens haar hebben de reisleiders niet dezelfde ervaringen als de vakantiegangers. En de inkopers van TUI controleren volgens Kok iedere bestemming. De inkoper van dit hotel in Tunesië heeft ze alleen nog niet te pakken gekregen.

Presentator Niessen is tamelijk kritisch op de antwoorden van Kok. Ombudsman Jeanine Janssen benadrukt dat je als vakantieganger best verwachtingen mag hebben als bepaalde zaken in de advertentie zo staan vermeld.

20 procent vergoed

Sommige gedupeerden wilden zelfs eerder naar huis. Is dat verstandig om te doen? Nee, concludeert Janssen. „Je moet ter plekke de reisorganisatie genoeg kans geven om het in orde te maken. Dat had ook kunnen resulteren in een omboeking naar een ander hotel. Dat had een oplossing kunnen zijn.”

TUI vergoedt 20 procent van de reissom. „Als ik had geweten dat het zo’n hotel was geweest, dan had ik die reis niet gemaakt. Jullie hebben dat van tevoren niet goed gecontroleerd”, legt vakantieganger Hans Molenaar in de studio uit.

Kijkers verbaasd en geïrriteerd door ‘oplossing’

Daarna wil Kok het „hierbij laten” en ze legt aan Molenaar uit dat hij naar een geschillencommissie kan stappen. „Ik vind het voor TUI een hele slechte zaak dit”, aldus een geïrriteerde Molenaar.

Ombudsman Janssen vraagt zich af of de vakantiegangers meer dan 20 procent vergoed zullen krijgen als ze naar de geschillencommissie stappen. En daarmee is de kous eigenlijk af. Een hoop kijkers zijn verbaasd over die ‘oplossing’ en bekritiseren TUI voor hun aanpak.



Je zou als #Tui ook gewoon deze individuele zaken royaal en goed kunnen oplossen, daar kom je beter mee weg dan de rare arrogante houding die men nu aanneemt. Ik blijf wel boeken bij Sunweb ook meestal een stuk voordeliger. #MAXvakantieman — Mike O. (@mjrracing036) July 15, 2024



Nou #Tui komt er niet goed vanaf #MAXvakantieman — Eric Redegeld(gewoon, je, en een hij) (@redegelde) July 15, 2024



#maxvakantieman Wat een kansloze antwoorden van mevrouw TUI. Lekker alles buiten jezelf / je organisatie zoeken. Kom je ver mee… not. Ik boek niet meer bij TUI. — Ingrid Stuurman (@033f52abbb52486) July 15, 2024



Sinds wanneer heeft Jeanine Jansen van #MAXvakantieman aandelen bij @TUINederland. — Dick Schuurman (@SchuurmanDick) July 15, 2024



Zeg @MAXvakantieman nog even: ik ben fan v jullie programma maar wat jullie vanavond presteerden was ver beneden de maat: gasten tot 4x afdoen met ‘denk er maar eens over na’ ipv #Tui aanpakken. Janine kwam niet eens uit haar woorden. #maxvakantieman — Michel Kolman (@michelkolman) July 15, 2024

Je kijk MAX Vakantieman terug via NPO.

