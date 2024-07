Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook na corona blijft wandelen populair, zoveel keer per week doen ‘we’ dat

Sinds corona wandelen we wat af. En hoewel de trend wat terugloopt, wandelen we nog altijd fors meer dan voor de coronapandemie, ziet het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Veel mensen kennen ‘m nog wel: de ‘lawa’, de afkorting voor ‘lange wandeling’. Even met een huisgenoot, vriend of vriendin door de stad stappen, het liefst met een coffee-to-go in de hand. Het was tijdens de coronapandemie een van de weinig toegestane mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden. Maar deze manier van bewegen blijft populair, blijkt uit nieuwe cijfers.

Miljarden kilometers wandelen

Zo liepen Nederlanders in 2023 in totaal 6,9 miljard kilometers buitenshuis. En hoewel dat minder is dan het jaar ervoor, is dat alsnog fors meer dan we met zijn allen liepen voor corona. Liepen we in 2019 5,2 miljard kilometer per jaar, vier jaar later is dat 1,7 miljard kilometer meer. In de piek van de coronapandemie lag het aantal kilometers op zijn hoogst, toen liepen we ruim 8 miljard kilometer binnen de landsgrenzen.

Veruit de populairste reden om wandelend de deur uit te gaan is recreatief wandelen. Ruim 37 procent van alle wandelingen had deze reden. Ook boodschappen doen en winkelen zijn populair. De derde populaire reden is wandelen voor de hobby, sport of voor het uitgaan.

Gezondheidsvoordelen van wandelen

Dat wandelen populair is, moge duidelijk zijn. Maar waarom doen we het zo graag en hoe gezond is het?

Een wandeling is een goede workout, legde Mariëlle Vissers van de Koninklijke Wandelbond Nederland eerder al uit aan Metro. „Het is goed voor zowel lichaam als geest. Regelmatig wandelen verlaagt de kans op allerlei aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten”, legt Vissers uit.

Bovendien is het laagdrempelig, kun je het in groepsverband doen en het risico op blessures is klein, in vergelijking met andere sporten. Metro schreef al eerder over de voordelen van wandelen.

De gemiddelde Nederlander wandelde in 2023 vier keer per week. 12- tot 18-jarigen gingen het minst vaak te voet op pad. Zij gingen 2,3 keer per week wandelend de deur uit. 18- tot 25-jarigen liepen ook relatief weinig, zijn wandelen gemiddeld drie keer per week.

