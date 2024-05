Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Natriumtekort: wat is het en wat merk je?

Elk mens heeft genoeg (maar zeker niet te veel) natrium nodig om onder andere de vochtbalans in je lichaam op peil te houden. Maar wat merk je als je een natriumtekort hebt en komt zo’n tekort überhaupt vaak voor? We leggen het je uit.

Eerder schreef Metro al over een kaliumtekort, ijzertekort én een vitamine D-tekort (en –overschot).

Wat is natrium?

Natrium is, heel simpel gezegd, een mineraal dat samen met chloride zout vormt. Zout is dan ook de belangrijkste bron van natrium voor mensen. Het Voedingscentrum schrijft dat natrium belangrijk is voor het regelen van de vochtbalans en de bloeddruk in je lichaam én het zorgt ervoor dat je spier- en zenuwcellen goed werken.

Je krijgt natrium via je voeding binnen, 98 procent daarvan neemt het lichaam op. Je nieren zijn betrokken bij het verwerken en opnemen van natrium in je lichaam, 95 procent van al het zout (natrium dus) dat je binnenkrijgt, plas je weer uit.

Wat merk je bij een natriumtekort?

Over een natriumtekort hoef je je over het algemeen geen zorgen te maken. Zo’n tekort komt erg weinig voor, omdat er in veel voedingsmiddelen zout zit. In sommige voedingsmiddelen zit zelfs flink te veel zout, dat wel weer schadelijk kan zijn, bijvoorbeeld voor je bloeddruk. Toch kan een natriumtekort wel ontstaan, bijvoorbeeld als je erge diarree hebt gehad. Het advies is om niet meer dan zes gram zout, dat is 2,4 gram natrium, per dag binnen te krijgen.

Deze symptomen horen bij een natriumtekort:

Hoofdpijn

Misselijkheid, overgeven

Duizeligheid

Je voelt je verward of suf

In ernstige gevallen kan een natriumtekort leiden tot epileptische aanvallen

Zoals gezegd kan een natriumtekort ontstaan als je uitgedroogd bent omdat je ernstige diarree hebt of veel hebt moeten braken. Dit kun je voorkomen door te blijven drinken en eten, indien mogelijk. Als je lichaam merkt dat er maar weinig zout binnenkomt, zal het zoutgehalte in je plas omlaag gaan. Zo beschermt je lichaam (tot op zekere hoogte) je tegen een natriumtekort.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Vorige Volgende

Reacties