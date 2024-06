Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noord-Korea stuurt wéér ballonnen gevuld met poep naar Zuid-Korea

Loop je over straat, landt er plotseling een ballon gevuld met afval en poep voor je neus. Het overkwam Zuid-Koreanen deze week tot twee keer toe. De afzender? Noord-Korea.

Dat Noord- en Zuid-Korea niet bepaald vrienden zijn, is geen geheim. Hoewel er een wapenstilstand is, heerst er nog steeds veel spanning tussen de landen. Het sturen van ballonnen gevuld met afval en uitwerpselen lijkt de nieuwste vorm van provocatie te zijn.

Sigarettenpeuken, oude schoenen en poep

Woensdag landde er in Zuid-Korea al ten minste 260 ballonnen en vandaag was het weer raak, zo melden Zuid-Koreaanse autoriteiten. Aan de ballonnen zitten zakjes vastgeknoopt die gevuld zijn met allerlei soorten afval, zoals sigarettenpeuken, oude schoenen, toiletpapier en dus ook poep.



(LEAD) N. Korea sending balloons carrying trash to S. Korea again: Seoul's military https://t.co/B2B0fTdopP — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 1, 2024

Noord-Korea spreekt van ‘oprechte geschenken’ en stuurde ballonnen als een soort wraakactie. Zuid-Korea stuurt namelijk regelmatig ballonnen naar het noorden met onder meer folders met kritiek op het Noord-Koreaanse regime, medicijnen en usb-sticks waar Koreaanse series en muziek op staan. Kortom: spullen die in Noord-Korea verboden zijn.

‘Laag-bij-de-grond-gedrag’

De Zuid-Koreaanse minister van Defensie Shin Won-sik noemt de reactie van Noord-Korea „ongelofelijk kleinzielig en laag-bij-de-grond-gedrag”. De regering roept Noord-Korea dan ook op om te stoppen met de „onmenselijke en vulgaire” daden.

Veel van de ballonnen spatten kapot op straat. De regering van Zuid-Korea roept burgers dan ook op om ze niet aan te raken en ze liever te vermijden.

Explosievenopruimingsdienst controleert ballonnen

Naast dat veel Zuid-Koreanen boos zijn over het feit dat hun noorderburen poep en vuilnis de grens over sturen, waren ze in eerste instantie ook bang dat er nog iets anders in de ballonnen zou kunnen zitten, zoals een virus of chemische stoffen. Toen woensdag meerdere ballonnen het land bereikten werden onder meer de explosievenopruimingsdienst en een team dat gespecialiseerd is in chemische en biologische oorlogsvoering ingezet voor controle op de landingsplekken.

