Gemeenten en Fietsersbond zijn het zat: ‘Doe iets aan opgevoerde fatbikes’

Voor de een hét statussymbool anno 2024, voor de ander juist symbool voor alles wat er mis is in de maatschappij. De fatbike is inmiddels een behoorlijk omstreden vervoersmiddel én een doorn in het oog van vijftig gemeenten en de Fietsersbond. Gezamenlijk roepen de gemeenten en de bond de Tweede Kamer daarom op om iets te doen aan opgevoerde fatbikes.

Je ziet het geregeld in het nieuws voorbijkomen: verkeersongelukken met fatbikes. Wat betreft kwaliteit en veiligheid is er volgens de ANWB dan ook nog een wereld te winnen. Vooral opgevoerde fatbikes kunnen voor onveilige verkeerssituaties zorgen, maar dat opvoeren is nu net een van de redenen waarom de fietsen zo populair zijn.

Makkelijk op te voeren

In het gemak waarmee fatbikes op te voeren zijn, schuilt volgens de ANWB dan ook een risico waarvan lang niet iedereen zich bewust is. „Een e-bike mag in Europa niet sneller gaan dan 25 kilometer per uur en een vermogen hebben tot 250 watt. Ga je sneller, of is de fiets sterker, dan fiets je volgens de wet feitelijk op een bromfiets”, legt ANWB-fietsexpert Wouter Duijndam uit. „Deze ‘brommer’ heeft alleen geen goedkeuring voor gebruik op de openbare weg en kan niet verzekerd worden. Jongeren en hun ouders realiseren zich dat vaak niet. Maar als je met een opgevoerde e-bike bij een ongeval betrokken raakt, kun je flink in de problemen komen als jij aansprakelijk bent.”

De cijfers maken pijnlijk duidelijk dat er echt snel maatregelen moeten komen om kinderen en alle medeweggebruikers te beschermen tegen de risico’s.

Je kunt bijvoorbeeld niet terugvallen op de verzekering en daardoor kunnen de kosten, zeker bij letselschade, flink oplopen. „Daarnaast kun je een boete krijgen als je op een opgevoerde fatbike rijdt en kan deze in beslag worden genomen.”

Goedkoper dan andere elektrische fietsen

Maar niet alleen de mogelijkheid om fatbikes met het grootste gemak op te voeren maakt de fietsen populair. Ze zijn vaak ook nog eens een stuk goedkoper dan andere elektrische fietsen en je hoeft geen helm te dragen, zoals bij snorfietsen sinds 1 januari 2023 wel het geval is. Dat maakt fatbikes vooral onder hele jonge weggebruikers erg populair. Uit recente cijfers van VeiligheidNL blijkt dat meer dan de helft van de slachtoffers van ongelukken met fatbikes kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn en dat zeker een kwart met hersenletsel op de spoedeisende hulp belandt.

Daar moet snel iets aan gebeuren, vinden onder meer wethouders van Amersfoort, Amsterdam en Haarlem, artsen en de Fietsersbond. Opgevoerde fatbikes zorgen volgens hen op steeds meer plekken voor grote onveiligheid in het verkeer. „De cijfers maken pijnlijk duidelijk dat er echt snel maatregelen moeten komen om kinderen en alle medeweggebruikers te beschermen tegen de risico’s.” Ze gaan daarom vandaag naar den Haag om een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

De petitie is ook ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL en Artsen Voor Veilig Fietsen. Zij zeggen de afgelopen maanden al meerdere keren aan demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) te hebben gevraagd om aanvullende maatregelen tegen de snelle fatbikes.

Verbod op opgevoerde fatbikes

De ondertekenaars willen dat er een verbod komt op de verkoop van opgevoerde fatbikes. Ook willen ze een onderzoek naar de invoering van een minimumleeftijd voor de snelle fietsen en een landelijke campagne om ouders en kinderen te wijzen op de gevaren van zo’n opgevoerde fiets. Volgens de petitie kunnen jonge kinderen „de gevaren van met 40 tot 50 kilometer per uur over straat rijden nog niet inschatten en kunnen ze daar de rest van hun leven gevolgen van moeten dragen. Daarnaast kunnen de financiële gevolgen voor hun ouders desastreus zijn”.

