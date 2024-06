Bijen kunnen mogelijk longkanker opsporen, zo blijkt uit nieuw onderzoek

In Nederland krijgen meer dan 14.000 mensen per jaar de diagnose longkanker, zo blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Bij ongeveer de helft van hen is de kanker dan al uitgezaaid. Deze vorm van kanker is zowel bij mannen als bij vrouwen de derde meest voorkomende vorm van kanker. Verwacht wordt dat het aantal mensen met longkanker in de toekomst toeneemt. In een rapport dat in 2022 verscheen wordt voorspeld dat de incidentie bij vrouwen zal toenemen tot 8526 diagnoses per jaar en bij mannen tot 8145. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl, aldus het IKNL.