RIVM: Kabinetsplannen tegen roken, overgewicht en alcohol schieten tekort

Het kabinet wil overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik temperen en legde dit vast in het Preventie Akkoord. Maar volgens het RIVM werkt de aanpak niet goed genoeg.

De algehele gezondheid van Nederlanders moet beter. Daarom legde de overheid daarover in 2018 het een en ander vast in het Nationaal Preventie Akkoord. Plannen waar lang niet iedereen het mee eens was.

Preventie Akkoord tegen roken, overgewicht en alcohol

De doelen voor 2040 die daar in stonden?

Geen rokende jongeren meer

Slechts 5 procent van de volwassenen rookt

Overgewicht is teruggedrongen tot maximaal 38 procent van de volwassen

Overgewicht bij kinderen is maximaal 9,1 procent

Maximaal 5 procent van de bevolking is een problematische drinker

Ambitieuze doelen

En die plannen lijken wat ambitieus, concludeert het RIVM. Het Rijksinstituut onderzocht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de haalbaarheid van deze doelen. Maar zowel op het gebied van overgewicht, roken en alcohol, laat een modelberekening zien dat er nog behoorlijk wat winst te behalen valt.

Voor roken en overgewicht is een kleine verbetering te zien. Maar de resultaten komen niet in de buurt van de doelen. Zo komt het overgewicht onder volwassenen uit op 55 procent in 2040. Zonder maatregelen zou het om 58 procent gaan.

RIVM wil strakkere maatregelen

Het RIVM heeft nog wat suggesties om de doelen wel te behalen. Hoe? Door de tabaksprijzen nog verder te verhogen. Daarnaast kan gezond voedsel goedkoper, kunnen verkooppunten van ongezond voedsel verminderen en mag reclame voor ongezonde voeding beperkt worden.

Wat betreft het problematisch alcoholgebruik oppert het RIVM om de prijzen te verhogen, beschikbaarheid verlagen en ook de reclames te beperken.

Minder roken

Overigens kwam gisteren naar buiten dat er wereldwijd minder gerookt wordt. Volgens de WHO is het aantal rokers afgenomen van een op de drie naar een op de vijf.

In Europa en Zuidoost-Azië wordt het meest gerookt. In landen als Egypte, Jordanië en Indonesië nam het tabaksgebruik toe. Maar in Nederland zijn we minder gaan roken. In 2014 rookte 25,7 procent van de volwassen bevolking. In 2022 was dat nog 18,9 procent.

