Voor de sporters onder ons: train deze spiergroepen vooral samen

Sporten is gezond, een fijn tijdverdrijf, je wordt er gelukkiger van en dat niet alleen omdat je strakker in je vel zit. Ook mentaal biedt sporten allerlei voordelen. Maar wat nou als je net begint met bijvoorbeeld krachttraining, welke spiergroepen kun je het beste samen trainen?

Menig beginnend sporter loopt als kip zonder kop door de sportschool: squatje daar, bicep curl hier, dan nog even wat sit-ups en klaar is Kees. Maar zo train je je benen, armen én buikspieren. Een soort full-body workout dus. En alhoewel daar ook niks mis mee is, is dat minder makkelijk vol te houden als je vier keer per week sport.

Train deze spiergroepen samen

‘Never skip leg day’, heb je misschien weleens gehoord. Dat is dus ook zo’n spiergroep die je het best samen traint. Personal trainer Gavin Walsh laat aan Men’s Health weten dat twee grote spiergroepen tijdens één en dezelfde workout trainen een grote fout is in de sportschool. Liever verdeel je je lichaam in een paar kleinere groepen. Stel je gaat drie keer per week naar de sportschool om krachttraining te doen, train deze spiergroepen dan samen:

Borst, schouders en triceps

Rug, biceps en buikspieren

Hamstrings, quadriceps (bovenbenen) en kuiten

Door spiergroepen apart te trainen, krijg je meer de kans spieren op te bouwen én te laten herstellen. Als je er een schema aan hangt – bijvoorbeeld samen met een personal trainer – gaat de opbouw nog sneller.

Je kunt hier nog een dag cardio aan toevoegen, bijvoorbeeld om je conditie naar een hoger niveau te tillen. Wel is zo nu en dan een rustdag ook belangrijk, zodat je spieren kunnen herstellen. Wist je trouwens dat er rond het eten van eiwitten een hoop misverstanden bestaan?

