Dilemma: ‘Mijn vriend gaat obsessief vaak naar de sportschool’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Amy (29), wiens vriend in haar ogen obsessief vaak naar de sportschool gaat.

„Mijn vriend en ik zijn inmiddels acht jaar samen. We werden verliefd toen we begin twintig waren en bouwen samen een toekomst op. Dat gevoel van huisje-boompje-beestje komt steeds dichterbij. We hebben dit jaar een huis gekocht en er is een kinderwens. Ik houd van hem en hoop dat we samen oud mogen worden.

Vriend was vroeger te dik

We hebben natuurlijk allemaal onze onzekerheden. Ik ook. Bij mijn vriend is dat zijn uiterlijk. Op de middelbare school was hij te dik. Hij woog voor zijn leeftijd te veel, werd altijd als laatste gekozen bij gym en werd gepest. Maar er kwam uiteindelijk een ommekeer. Hij ging gezond eten, sporten én viel kilo’s af. Inmiddels is mijn vriend een knappe, afgetrainde, zeer aantrekkelijke man. Waar ik hartstikke trots op ben.

Maar ik maak me soms wel zorgen om het sportgedrag van mijn vriend. Hij is namelijk vijf à zes dagen per week in de sportschool te vinden. Hij doet krachttraining en soms cardio en zijn trainingsdagen zijn hem heilig. Daar mag eigenlijk niks tussen komen.

Obsessief in de sportschool

Is hij ziek? Dan baalt hij als een stekker dat hij niet kan trainen en kan hij heel chagrijnig zin. Hebben we een andere afspraak? Dan plant hij het liefst alles om zijn sportsessies heen. Veel dingen moeten wijken als hij moet trainen en zelfs op vakantie duikt hij de sportschool in. Er zijn ook dagen waarop hij ‘s ochtends én ‘s avonds naar de sportschool gaat. Soms denk ik weleens: ‘Man, laat het eens los’.

Hij vertelt me dat sporten en fit zijn nu eenmaal belangrijk voor hem is. Dat hij zich er mentaal en fysiek beter door voelt, er energie van krijgt en de routine hem goed doet. Maar soms vind ik zijn gedrag obsessief. Ik begrijp dat sporten lekker is, maar dat het zo vaak en strikt moet… daar heb ik wel mijn vraagtekens bij.

Dilemma: zorgen maken of loslaten?

Soms maak ik me best wel zorgen en vraag ik me af of dit normaal en überhaupt gezond is. Soms lijkt het bijna op een verslaving. En wanneer moet je daar serieuze vraagtekens bij gaan zetten? Ik heb weleens geopperd om met een psycholoog te praten en dat hij zich meer moet uitspreken over zijn onzekerheden. Maar hij wimpelt dat soort gesprekken af en begrijpt niet waar ik me toch steeds mee bemoei. ‘Sporten is toch goed voor een mens’, zegt hij dan. Wat vinden Metro-lezers van zijn gedrag? Zijn mijn zorgen terecht of moet ik het loslaten?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Senna (31), wiens beste vriendin haar laat vallen als ze een nieuwe relatie heeft.

„Veel mensen doen dit. En als de relatie weer over is, lopen ze de deur plat”, concludeert Wallie.

En ook Mirke herkent het: „Ja heel herkenbaar! Als de relatie stuk is, dan weten ze je ineens weer te vinden… Dat is geen vriendschap, zulke mensen kun je beter kwijt dan rijk zijn.”

Netteke schrijft: „Dat noem ik friends for a reason, dus exit. Je hebt friends for a reason, a season and a lifetime. Aan jou om te beslissen in welke categorie zij zit.”

Nanda maakte het ook mee, maar dan vanuit beide kampen. „Toen ik 17 jaar was, zette ik mijn vriendin ook opzij voor mijn vriendje. Mijn vriendin pikte dit niet en na dit een paar weken te hebben aangekeken, is ze met mij in gesprek gegaan. Ik was mij er niet van bewust dat ik haar hier pijn mee deed en haar respectloos behandelde. Gelukkig heeft ze mijn ogen geopend en is dit nooit meer gebeurd. Grappig is wel dat twee jaar later de rollen omgekeerd waren. Maar ook dat is goed gekomen.”

„Alles gaat om balans. Als iemand minder tijd heeft, snap ik dat, maar als iemand me echt opeens maanden niet hoeft te zien, en dan als het uit is wekelijks aanklopt, nee dat hoeft niet”, aldus Karima.

