Op vakantie tijdens een hittegolf? Dit zijn de meest gemaakte fouten

Alhoewel het in Nederland net herfst lijkt, stijgt de temperatuur op andere plekken van de wereld naar een extreem hoogtepunt. Een warme douche? Zo min mogelijk kleding dragen? Wat moet je nou vooral niet en wel doen tijdens zo’n hittegolf? Dit zijn de meest gemaakte fouten tijdens een hittegolf.

De kunst is om te voorkomen dat je uitgedroogd en uitgeput raakt!

Fouten tijdens hittegolf

De zomervakantie staat voor veel mensen in het teken van zon en strand. Maar als de temperaturen naar 35 graden stijgen en je met het zweet op je bovenlip op zoek bent naar een beetje schaduw, is het allemaal een stuk minder leuk. Sterker nog, die extreme warmte kan zelfs gevaarlijk zijn. Doe er je voordeel mee en voorkom deze fouten.

Te veel dingen doen op een dag

Je wil natuurlijk zoveel mogelijk uit je vakantie halen. Het laatste wat je echter moet doen is als een gek van de ene toeristische attractie naar de andere attractie rennen. Niet voor niets hebben de Italianen het ‘dolce niente’ uitgevonden. Ga lekker op een terras in de schaduw zitten met een ijsje en geniet van de omgeving.

Te weinig kleding dragen

Het klinkt misschien gek, maar als het bloedheet is, kun je soms beter meer kleding dragen. „Het is beter om je lichaam te bedekken met lichte stoffen dan dat je huid blootstelt aan de zon. Kies voor natuurlijke stoffen zoals katoen en linnen, deze stoffen zijn ademend en houden je koel. In tegenstelling tot synthetische stoffen die warmte vasthouden”, zegt de Amerikaanse reisexpert Justin Chapman tegen Huffington Post.

Weinig water drinken

Veel mensen drinken vaak te weinig water. Een Amerikaanse arts geeft als tip om je dag te beginnen met een glas water. Pas een beetje op met alcohol en koffie. Tuurlijk is het lekker om cocktails te drinken bij het zwembad, maar bestel er dan ook een glas water bij. „Water alleen is niet genoeg tijdens de extreme temperaturen, je moet ook de elektrolyten die je verliest aanvullen”, aldus Chapman. Zonder mineralen zoals natrium, kalium en magnesium kan je lichaam niet de juiste hydratatie opnemen die het nodig heeft, waardoor je sneller kan uitdrogen.

Niet eerlijk zijn tegen jezelf

Misschien herken je het wel: je loopt net iets te lang door in de zon met als gevolg een zonnesteek. Of je hebt geen zin om een huisarts op te zoeken en eenmaal thuis blijkt je klacht toch net iets erger. De Amerikaanse cardioloog Dr. Gregory Katz laat weten dat mensen op reis vaak niet goed naar hun eigen lichaam luisteren. „Ze vergeten dat reizen op zich al best uitputtend kan zijn. Je bent in een ander land, soms zelfs met andere tijdzones en je hebt een andere routine. Geef je lichaam even de tijd om daaraan te wennen.” Dit is vooral belangrijk voor mensen die dagelijks op een vast tijdstip medicijnen moeten slikken.

Te lang uitslapen

Grote kans dat je op vakantie wil uitslapen. Maar toch loont het om net wat eerder uit je bed te stappen als je allerlei toeristische trekpleisters wil bezoeken. In de vroege ochtend en in de avond is het het koelst. Dus ga vroeg op pad als je de Sagrada Familia of het Colosseum wil bezoeken. Plan daarna net zoals de Spanjaarden een ‘siësta’ in en probeer tussen de middag nog wat uurtjes slaap te pakken. Maar dat kun je beter lekker binnen doen. Het is misschien verleidelijk om een dutje te doen op het strand, maar dat is juist niet goed voor je. Als je in de zon in slaap valt, is je lichaam druk bezig met je innerlijke temperatuur te reguleren, dit doe je door te zweten. In de brandende zon zal je nog meer zweten, met uitdroging als gevolg.

Te weinig insmeren

We kunnen het niet vaak genoeg blijven zeggen, maar tijdens een hittegolf moet je je eigenlijk elke twee uur insmeren. „Sommige mensen denken dat je alleen op het heetst van de dag kan verbranden, maar dat is niet zo. Zelfs in de schaduw of met bewolking kun je verbranden.” Ga je deze zomer op vakantie naar Zuid-Europa? Lees dan ook even dit advies.