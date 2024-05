Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel suiker ‘mag’ je per dag?

Snoepje hier, koekje daar, misschien nog een lekker glas cola: soms wil je jezelf even verwennen. Suikerrijk eten of drinken zijn dan vaak – naast vette snacks – dingen waar we naar grijpen. Maar hoeveel suiker ‘mag’ je eigenlijk per dag?

Wij gaan je natuurlijk niet vertellen wat je wel en niet mag doen en eten, dat blijft je eigen keuze. We hebben het hier over de gezonde richtlijnen rond het eten van suiker.

Hoeveel suiker mag je per dag?

Suiker kun je uiteraard niet alleen eten, maar ook drinken. In bijvoorbeeld frisdrank zit enorm veel suiker, net als limonade. We vertelden je onlangs al wat er ongeveer met je lichaam gebeurt als je élke dag frisdrank drinkt. Dat kun je dus beter laten en kiezen voor water, thee en koffie (met mate).

Maar hoeveel suiker mag je per dag binnenkrijgen? Volgens het Voedingscentrum bestaat er niet genoeg bewijs om hiervoor aparte richtlijnen op te stellen, suikers vallen onder koolhydraten. Een x aantal gram als maximum voor specifiek suiker bestaat dus niet. Over het algemeen geldt wel: niet te veel. Als je te veel suiker binnenkrijgt, loop je kans op Diabetes type 2 en overgewicht. Vooral toegevoegde suikers kun je het best vermijden, omdat er in gezonde voeding al natuurlijke suikers zitten (denk aan fruit, groenten en zuivel).

Er bestaan verschillende suikers, bijvoorbeeld fruitsuikers en toegevoegde suikers. Je lichaam maakt daar echter geen onderscheid in, breekt het af tot glucose en gebruikt het als brandstof. Het is dus niet zo dat fruitsuikers op zich gezonder zijn dan toegevoegde suikers, wel is het zo dat je ook vitaminen binnenkrijgt als je fruit eet, bij een zak snoep is dat uiteraard niet zo.

Hoeveel suiker zit er in een suikerklontje?

Drink jij weleens een kopje thee of koffie met een (of misschien wel twee) suikerklontjes? Dan voeg je per suikerklontje zo’n vier gram suiker toe aan je warme drankje. Het precieze gewicht kan per merk verschillen, maar het Voedingscentrum gaat uit van zo’n vier gram suiker per suikerklontje.

In een (klein) blikje cola zitten bijvoorbeeld 6,5 suikerklontjes, oftewel 26 gram suiker. In een groot blikje cola zitten 8,5 suikerklontjes, 34 gram suiker.

