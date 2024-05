Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weg met angst voor uitstrijkjes: deze tampon kan HPV opsporen

Veel vrouwen lopen ongemerkt HPV, oftewel het humaan papillomavirus, op. Het virus is makkelijk op te sporen, bijvoorbeeld met een uitstrijkje bij de huisarts. Maar zo’n uitstrijkje laten maken is niet de meest prettige bezigheid. Voor wie er telkens weer tegenop ziet is er nu goed nieuws: binnenkort kun je HPV nog makkelijker opsporen, gewoon thuis, met een tampon.

Jaarlijks krijgen ongeveer 900 mensen in Nederland de diagnose baarmoederhalskanker, een kankersoort die wordt veroorzaakt door een langdurige besmetting met HPV. Bijna iedereen die seksueel actief is loopt dit virus wel een keer op, want het is ontzettend besmettelijk, maar meestal lost je lichaam dit zelf op.

HPV voorkomen of vroegtijdig opsporen

Toch is het belangrijk om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen of om ze vroegtijdig op te sporen. Het virus veroorzaakt namelijk niet alleen baarmoederhalskanker, maar kan ook leiden tot keel- of anuskanker. Daarom loopt er in Nederland tot 1 juli een HPV-vaccinatiecampagne en kun je via het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker met een zelfafnametest of een uitstrijkje het virus vroegtijdig opsporen.

Maar lang niet alle vrouwen maken gebruik van deze mogelijkheden. Zo blijkt uit cijfers van Bevolkingsonderzoek Nederland dat minder dan de helft van de uitgenodigde vrouwen daadwerkelijk deelneemt aan het onderzoek. In 2022 werden er namelijk ruim 720.000 vrouwen uitgenodigd, maar het onderzoek telde slechts 331.000 deelnemers.

Tampon die HPV op kan sporen

Het Britse gynaecologie-merk Daye heeft daar iets op bedacht: een HPV-testtampon. De tampon kan thuis worden ingebracht en verzamelt cellen. Je kunt de gebruikte tampon vervolgens opsturen naar een laboratorium, waar deze wordt getest op HPV. De uitslag ontvang je binnen vijf tot tien dagen.

„We willen mensen aanmoedigen om zich proactief te testen op HPV”, vertelt Daye-oprichter Valentina Milanova aan Metro UK. Ze hoopt dat mensen dankzij de speciale tampons meer controle krijgen over hun gezondheid. Volgens Milanova is dat nu niet altijd het geval omdat de huidige testmogelijkheden veel mensen afschrikken. „Sommige mensen vinden de afspraken pijnlijk en anderen vinden het vervelend dat ze deels naakt bij een arts moeten liggen.”

De bijzondere tampon is momenteel alleen nog maar in Engeland en de Verenigde staten verkrijgbaar, maar daar moet binnenkort verandering in komen. Het is de bedoeling dat de tampon binnenkort ook verkrijgbaar is in landen binnen de EU.

Wat is HPV precies? HPV is de afkorting van ‘humaan papillomavirus’. Dit virus wordt overgedragen via seksueel contact en kan allerlei soorten kanker veroorzaken. Bijna iedereen krijgt ooit een HPV-infectie, zowel mannen als vrouwen, want het is ontzettend besmettelijk. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen wordt minstens één keer in hun leven besmet met HPV, al merken zij daar vaak niets van omdat het lichaam het virus meestal zelf opruimt binnen een of twee jaar. Soms gebeurt dat niet en dan kan er kanker ontstaan. HPV kan verschillende soorten kanker veroorzaken: baarmoederhalskanker;

vaginakanker;

kanker bij de schaamlippen ;

anuskanker;

peniskanker;

kanker in de mond- en keelholte.

