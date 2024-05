Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kwart van Nederlanders wast kip: moeten we dat wel of niet doen?

Sommige mensen wassen rauwe kip. Dat zou namelijk hygiënischer zijn. Maar is dat zo? Moet je kip wassen, of hoeft dat eigenlijk niet?

Kip is nu eenmaal een populair stukje vlees dat in menig keuken wordt bereid. Ken je overigens de fabels over het eten van eiwitten? Maar sommige mensen wassen de kip voordat het de pan in gaat. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer een kwart van de Nederlanders zijn of haar kip wast, schrijft het wetenschappelijke Quest.

Kip wassen

Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, kaart dat namelijk aan. „Sommigen houden de kip onder de kraan, terwijl anderen een teiltje met water en bijvoorbeeld azijn of citroensap gebruiken”, aldus Van der Vossen.

In sommige gezinnen is dit een normale zaak. En als je ouders het stukje vlees wasten, is de kans groot dat jij dat later ook doet. En daar zit een gedachte achter. „Vroeger hing de kip vaak buiten op de markt en kon er nog weleens viezigheid op zitten”, aldus de voedselexpert. Maar tegenwoordig is dat niet meer aan de orde, vanwege de plastic verpakkingen.

Voedsel-expert over bacteriën

Op kip kan de zogenoemde salmonellabacterie zitten. Ook de ziekmaker campylobacter kan op een stukje rauwe vlees vertoeven. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 50.000 mensen ziek van een kipbacterie. „Voor de meeste mensen is dat een flinke buikgriep, maar voor kwetsbare groepen kan het ook erger uitpakken.”

Toch raadt de voedsel-expert niet aan om de kip te wassen. Waarom niet? „Je wast een deel van de bacteriën er wel af, maar zeker niet alles. Ze hechten zich namelijk vast aan het vlees. Aan de andere kant loop je wel het risico om de bacteriën te verspreiden in de keuken.”

Handen wassen

Door de kip onder de kraan te houden, kunnen er spetters in de keuken belanden. De kip in een teiltje wassen, is dan volgens Van der Vossen veiliger. Maar ze benadrukt dat je de bacteriën er toch niet afkrijgt en wassen dus eigenlijk geen zin heeft.

Wat wel zin heeft? De kip goed bakken of verhitten. Dat doodt namelijk de bacteriën. Daarnaast benadrukt Van der Vossen dat je altijd je handen goed moet wassen na het aanraken van rauw vlees. „En gebruik de snijplank en het keukengerei waarmee je de kip bereid hebt, niet ook voor rauwe groenten zoals sla of komkommer.”

