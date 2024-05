Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sophie & Jeroen-kijkers onder de indruk van positivo Eva Eikhout: ‘Heeft de wereld meer van nodig’

BNNVARA-presentator Eva Eikhout schoof gisteravond aan bij Sophie & Jeroen om over haar nieuwe boek te vertellen. Eikhout heeft een aangeboren beperking: ze is 1,14 meter lang en heeft geen armen en benen. En haar positieve instelling maakt indruk op kijkers.

Eikhout is al haar leven lang lichamelijk gehandicapt. „Ze noemen het het FFU-syndroom, waarbij je een afwijking hebt aan je ledenmaten.” Het is geen ziekte die pijn doet of minder wordt. „Het is wat het is”, aldus de presentatrice.

Eva Eikhout heeft door aangeboren beperking geen armen en benen

Maar Eikhout kan heel veel met haar lichaam. Ze schreef in haar boek Dit is geen meisje zonder armen of benen openhartig over allerlei onderwerpen. Seks, drugs, alcohol, naar de wc gaan. Eikhout maakt er geen taboe van om over dat soort onderwerpen te praten. Ze kan overigens een soort van zelf naar de wc. „Mits ik een broek aan heb zonder gulp en mits er een invalide toilet is.”

Maar ze vertelt ook dat ze zelfstandig kan eten en drinken, haar make-up kan doen, haar tanden kan poetsen en kan autorijden. Hoe schreef Eikhout haar boek? „Ik kan typen, dat gaat best snel. Maar ik heb ook veel spraakbesturing gebruikt.”

Tafelgasten en kijkers Sophie & Jeroen onder de indruk

Presentator Jeroen Pauw begint over minister van gehandicaptenzaken Rick Brink, die kort geleden overleed. Hij vraagt aan Eikhout of zoiets niks voor haar zou zijn. „Om heel eerlijk te zijn vind ik politiek heel moeilijk om te begrijpen en heel veel gepraat. Veel over de bureaucratie en regels, waar ik immens tegenaan loop. Ik heb daar een onwijze afkeer tegen en dat is ook echt mijn beperking. Ik heb daar een kleine allergie voor ontwikkeld. En ik zou Rick nooit kunnen evenaren.”

De positieve mindset van Eikhout maakt indruk op de tafelgasten en kijkers. „Ik denk dat ik ook wel ‘show, don’t tell’ ben. Ik doe gewoon dingen die ik leuk vind omdat Eva als persoon ze leuk vindt. En als dat dan toevallig inspirerend kan zijn voor anderen, is dat super mooi meegenomen.”

Beperking door regels PGB

Ze krijgt uit het persoonsgebonden budget (PGB) de zorg die ze nodig heeft. „Ik kan niet alles zelf. Persoonlijke verzorging is lastig. Douchen, aankleden, haren doen. En daarom heb ik tien zorgverleners in dienst. Waanzinnig lieve meiden die mij iedere ochtend een uurtje komen helpen.”

Deze zorgverleners worden betaald vanuit het PGB. „Dat moet je aanvragen bij de zorgverzekeraar. Dat moest ik de afgelopen acht jaar om de twee jaar tijd opnieuw aanvragen. Dan moest ik bewijzen dat ik nog steeds niet zelf kan douchen of aankleden. Dat is nu om de vijf jaar geworden.”

Ze vervolgt: „Maar alsnog, ik verwacht niet dat ik over vijftig jaar wakker word en denk: ‘Huh, ze zijn er'”, aldus Eikhout die grappend naar haar armen kijkt. „En als het al zo is dan bel ik als eerste daar naartoe en zeg ik: ‘Ik hoef het PGB niet meer’. Dat is voor mij mijn echte beperking. Als mijn auto en rolstoel het doen, als ik genoeg PGB heb en mijn zorgverleners op tijd zijn. Dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.”



#EvaEikhout wat een leuke vrouw is dat! Een topper! — Christel (@tweetyChristel) May 22, 2024



Vaker Eva Eikhout op de buis s.v.p. #sophieenjeroen

Maak haar sidekick of geef haar een programma. — Ben 🇺🇦 🎗 (@moge777) May 22, 2024



De wereld heeft meer @evaeikhout en nodig #sophieenjeroen — Carlos Zacharioudakis (@3lGri3g0) May 22, 2024



Er zouden heel @evaeikhout op de wereld moeten zijn. Wat wordt ik daar een blij mens van. Wat een uitstraling en welbespraakt en leuk mens — Honkvast Makelaardij (@honkvast_com) May 22, 2024

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Reacties