Geen goed idee: een prachtige vrouw die verliefd wordt op je alterego

Het zou je maar gebeuren. Zit je eindelijk tegenover een droomvrouw, die ook nog eens voor je valt. Ben je daar net als je alterego met een ander uiterlijk dan je normaal gesproken hebt. Het overkwam Gary Johnson ooit en nu zien we dat ongelooflijke verhaal terug in de film Hit Man.

Ongelooflijk, ja. Wat ‘hoe verzin je het bij elkaar?’, zou je denken na het zien van Hit Man, als je de werkelijke geschiedenis niet kent. Vooropgesteld: wie deze komedie (met een beetje thriller, een scheutje actie en een flinke vleug romantiek) vanaf morgen in de bios gaat kijken, krijg meteen de woorden ‘min of meer waargebeurd’ voorgeschoteld. Beetje ‘irri’ zo’n halfbakken verklaring, maar daar moeten we het als kijkers mee doen. Metro zag Hit Man alvast voor de Filmrecensie van de Week.

Alterego professor is een huurmoordenaar

Gary Johnson was in werkelijkheid een professor aan een universiteit, een Vietnam-veteraan, groot dierenliefhebber én… een huurmoordenaar. Johnson stierf in 2022. In Hit Man, huurmoordenaar dus, is Glen Powell deze Gary. Hij was eerder te zien in Anyone But You en Metro zag hem ook als stoere vent in Top Gun: Maverick. Nu is hij eerst een veel minder stoere, maar goed gebekte docent psychologie en filosofie. Gary is single, heeft katten, vogels en eet in zijn keuken aan een zeer treurig eenpersoons tafeltje.

Omdat hij nogal handig is met electronica, heeft deze professor ook een bijbaan bij de politie. Hij assisteert als een zogenaamde huurmoordenaar wordt ingezet om personen die een moord willen laten plegen achter de tralies te krijgen. Gary Johnson moet de vaste man vervangen die ‘geschorst is wegens en akkefietje’. Hij is totaal verbaasd, maar tadaaa, alterego geboren. Of een heleboel alterego’s beter gezegd.

De haast perfecte huurmoordenaar

Alterego of niet, Gary Johnson bleek een haast perfecte nep-huurmoordenaar en verdomd goed in z’n plotselinge klus. Eentje die zijn uiterlijk altijd aanpaste aan ‘de klant’ die iemand onder de zoden wilde laten stoppen. De ene na de andere persoon werd opgepakt. Het woordje ‘haast’ stond er hiervoor niet voor niets, want ook de beeldschone Madison (Adria Arjona) komt op Gary Johnsons pad. Zij kan niet meer tegen haar verschrikkelijke huwelijk waarin zij van haar man niet mag werken. „Hij verbiedt eigenlijk alles”, zegt ze tegen Gary, eh alterego Ron die er op dat moment veel minder als een professor uit ziet. En ook: „Ik zit in een gevangenis en daar ga ik ook dood.”

Om Madison niet letterlijk in de bak te laten belanden, schuift Ron haar pak met geld terug en adviseert hij de prachtige dame een nieuw leven te beginnen. Maar ja, de liefdesvonken voel je bijna over tafel vliegen en de twee vallen later als een blok voor elkaar. Is dat een goed idee? Nee. Madison kan amper geloven dat ze met een huurmoordenaar in bed ligt („want je knuffelt met puppy’s en je speelt met kinderen”).

Alterego zelden handig

Vanaf dat punt moet er in Hit Man en rond dat alterego nog van alles gebeuren, maar dat verklappen we op deze plek natuurlijk niet. We voorspellen je wel twee heerlijk ongemakkelijke uurtjes, twee ongeloofwaardige uurtjes ook. En dan te bedenken dat al dit ongeloofwaardigs ‘min of meer waargebeurd is’. Fijne film met fijne acteurs in de hoofdrollen. Metro heeft in elk geval twee dingen geleerd: 1. een alterego is zelden handig en 2. hoe laat je na een onthoofding de kop op een goede manier verdwijnen, inclusief de gebitsgegevens?

Beoordeling uit 5: 3,5

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je op woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels meestal in de Nederlandse bioscopen (zoals Hit Man), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest de films uit. Volgende week: Ezra, met Robert De Niro, over een vader die zijn autistische zoon meeneemt op een onaangekondigde roadtrip door Amerika.

Reacties