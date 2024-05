Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je kater is misschien geen kater, dit zijn tekenen dat er iets anders aan de hand is

Een bonzend hoofd, een droge mond en misselijkheid horen allemaal bij een kater. Maar als je je heel beroerd voelt na een avondje drinken, zou het kunnen dat er meer aan de hand is: je hebt alcoholintolerantie (ontwikkeld).

Volgens artsen kan alcoholintolerantie uit het niets ontstaan. Kon jij altijd goed doorzakken zonder ergens last van te hebben? Dat hoeft niets te zeggen, want het kan van de ene op de andere dag opduiken. Eerder schreef Metro over waarom we slechter tegen alcohol kunnen als we ouder worden. Weet je overigens wat er met je lichaam gebeurt als je helemaal stopt met alcohol drinken?

De tekenen dat er meer aan de hand is dan een kater

Een teken van alcoholintolerantie is dat je je na een kleine hoeveelheid alcohol al niet goed begint te voelen. Dat hoeft niet per se de volgende dag te zijn, de symptomen kunnen namelijk ook meteen na het drinken al opduiken. Volgens het Trimbos-instituut kunnen ademhalingsproblemen, diarree, een rood gezicht, hoofdpijn, maagpijn of maagzuur en netelroos of een andere huiduitslag mogelijke symptomen zijn van een alcoholintolerantie.

De nare symptomen die je ervaart kunnen door de alcohol zelf komen, maar ook door andere ingrediënten en chemicaliën die je doorgaans in alcoholische dranken vindt, zoals gerst of gist.

Dit is het verschil tussen alcoholintolerantie en alcoholallergie

Allergoloog-immunoloog Jeffrey Factor zegt tegen het Amerikaanse Huffpost dat alcoholintolerantie vaak wordt verward met alcoholallergie. „In werkelijkheid is een alcoholintolerantie anders dan een alcoholallergie. Alcoholintoleranties komen veel vaker voor dan een echte alcoholallergie.” Echte alcoholallergieën zijn volgens hem vrij zeldzaam.

Bij een alcoholallergie reageert je immuunsysteem op de alcoholische drank, terwijl een intolerantie elke andere vorm van een reactie op alcohol is waarbij het immuunsysteem niet betrokken is. De symptomen kunnen wel overlappen. Een alcoholallergie kan daarbij in extreme gevallen huiduitslag, zwelling, braken en anafylaxie (een ernstige allergische reactie) veroorzaken.

