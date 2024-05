Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De ochtendspits: ‘Koffie sla ik écht nooit over’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s nieuwe rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Sandra, die de deur niet uitgaat zonder koffie te hebben gedronken.

Naam: Sandra van Snippenburg (48)

Beroep: procescoördinator van de opleiding Verpleegkunde van de HAN

Woonsituatie: getrouwd, dochter (17) en zoon (14)

Moet op werk zijn om: tussen 8 en half 9

De Ochtendspits van Sandra

06.45 – Twee seconden radio

„Elke ochtend gaat mijn wekkerradio af en schalt er muziek mijn slaapkamer in – het is maar net welke zender er dan bereik heeft en aan gaat. Eigenlijk slaat die radio nergens op, want binnen twee seconden druk ik dat ding uit. Snoozen doe ik ook al niet, om 06.46 uur sta ik naast mijn bed.”

06.47 – Douchen en aankleden

„Ik douche vrij kort, maximaal een paar minuten. Voor mij ook geen lange omkleedsessies, of dat ik mijn kleren de avond ervoor al uitkies – ik trek gewoon iets uit de kast waar ik op dat moment zin in heb. Aankleden gaat dus vrij rap, haha.”

07.00 – Koffie en socials

„Sinds corona doen mijn man en ik aan intermittent fasting, wat betekent dat ik tot twaalf uur ’s middags niet eet. Niet zozeer om af te vallen, maar meer uit gewoonte. En het scheelt ook tijd qua ontbijt, al maak ik wel alvast mijn lunch klaar. Koffie is vaste prik, dat sla ik écht nooit over, anders kan ik de dag niet beginnen. Heerlijk, dat momentje aan de eettafel met mijn verse kop koffie in de ene hand en mijn telefoon in de andere.

Dat is namelijk ook het moment dat ik mijn socials bijwerk. Ik scroll door TikTok, Instagram, bekijk Facebookherinneringen, check nieuwssites en het weerbericht. En dat allemaal in twintig minuten tijd, dat hou ik strak bij. Ik zou nog wel langer kunnen scrollen, maar dan kom ik te laat op mijn werk. Ik zit trouwens altijd met mijn ogen óp mijn beeldscherm, zodat ik alles beter kan lezen – normaal gesproken draag ik ook een bril. Ha, mijn zoon maakt er altijd grapjes over als hij beneden komt en me zo aantreft.”

07.20 – Geen geklooi

„Op de gang pak ik mijn tas in met mijn AirPods, sleutels, fietscomputer en lunch. Dan sprint ik nog even naar boven om mijn tanden te poetsen, crème op te smeren en spuit ik deo en een geurtje. O, en ik doe ook wat mascara op. Ik klooi nooit lang met make-up, doe het letterlijk in drie minuten.”

07.25 – Jas aan en fietsen maar

„Sinds een paar maanden fiets ik naar mijn werk, een ritje van ongeveer drie kwartier. Ook regen houdt me niet tegen, maar dan moet ik wel een regenpak aantrekken – afhankelijk daarvan vertrek ik een paar minuten later. Vervolgens kies ik een podcast uit en trek ik de voordeur achter me dicht. That’s it, dat is mijn ochtendritueel – in minder dan veertig minuten ben ik up and running. Het voordeel is dat ik lekker bijtijds op mijn werk ben.”

Zou je ochtendspits er ook zo uitzien als je zeeën van tijd had?

„Dan zou ik iets langer doorsudderen in bed, en langer door social media scrollen of even wat lezen. In het weekend doe ik dat wel vaak. Plus: mijn man brengt me dan koffie op bed. Wat mij betreft is dát echt het allerbeste wat er is.”

Wat is jouw stressniveau in de ochtend op een schaal van 0 tot 5?

„Niks, echt nul. Zelfs áls ik te laat ben is het nog niet erg, dan werk ik wat langer door. En de meeste afspraken beginnen minimaal pas om negen uur in de ochtend. Lekker rustig aan, dus.”

