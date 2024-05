Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joost Klein steeds groter: Europapa meer dan 70 miljoen keer gestreamd

Het succes van Joost Klein wordt ondanks zijn diskwalificatie op het Songfestival vorige week steeds groter. Zijn lied Europapa is inmiddels een groot internationaal succes met meerdere nummer één noteringen in de Europese hitlijsten.

Europa heeft Joost Klein en zijn nummer Europapa omarmd. Het lied werd in een week tijd zo’n 25 miljoen keer gestreamd op Spotify, wat het totale aantal streams op meer dan 70 miljoen brengt.

Europapa in lijst van meest gestreamde singles wereldwijd

De Songfestivalinzending van Joost Klein hoort al sinds vorige week zaterdag bij de vijftig meest gestreamde singles wereldwijd, met op het toppunt bijna 3,3 miljoen streams op één dag. Vrijdag werd het liedje officieel de meest beluisterde songfestivalinzending van dit jaar toen het in aantallen het Italiaanse La Noia van Angelina Mango voorbijging.

Opvallend is dat Joost Klein het in veel hitlijsten beter doet dan het winnende nummer The Code van Nemo. Europapa staat sinds deze week weer op nummer één in Nederland en ook in de hitlijsten van Vlaanderen en Litouwen staat het nummer op de eerste plaats. In de tot nu toe gepubliceerde hitlijsten van Finland, Zweden en IJsland doet Europapa het ook goed, met een tweede, vierde en zesde plaats. En ook in Noorwegen, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Griekenland en Wallonië komt Europapa binnen.

Dat een Nederlandstalig nummer het zó goed doet in de Europese hitlijsten komt bijna nooit voor. De Diepte van S10 bereikte na het songfestival ook enkele hitlijsten maar was lang niet zo populair als Europapa. De meest succesvolle Nederlandse inzending is nog altijd Arcade van Duncan Laurence die tussen 2019 en 2021 wereldwijd een hit werd. In totaal is het nummer op Spotify inmiddels ruim 1,1 miljard keer beluisterd.

Joost Klein ontkent zich schuldig gemaakt te hebben aan strafbaarfeit

Ondanks het ongekende succes van Europapa, heeft de wereld na de diskwalificatie van Joost Klein nog amper iets van hem gehoord. Vrijdag liet Kleins advocaat, Jan-Åke Fält, weten dat de zanger ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Volgens de advocaat heeft Klein de camera van een fotograaf weggeduwd, maar is er geen sprake van bedreiging geweest.

Klein ook liet de advocaat weten dat Klein erg verdrietig is over de hele situatie. „Hij voelt zich natuurlijk volledig radeloos door alles wat er is gebeurd. En terecht, want het is volledig uit zijn verband gerukt.”

Vanavond eerste optreden na diskwalificatie

Vanavond staat er voor het eerste sinds het songfestival weer een optreden van Joost Klein gepland. Om 20.45 uur staat hij op het programma bij Freshtival Weekend in Enschede, vooralsnog zijn er geen signalen dat het niet doorgaat. De organisatie van het evenement liet deze week weten „druk bezig” te zijn met de voorbereidingen en „spektakel” te verwachten. Maar of Klein ook daadwerkelijk komt, blijft tot op het laatste moment spannend. Al ruim een week heeft hij niets meer van zich laten horen, op een hondenfilmpje op Instagram na.

