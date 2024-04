Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vind jij meeste chips ook minder lekker geworden? Dit is de reden waarom

Wat is er toch aan de hand met chips? Volgens veel mensen smaken de krokante snacks de laatste tijd niet meer zo goed als ze voorheen deden. Hamka’s, Doritos, Pombears, allemaal lijken ze een verandering te hebben ondergaan die de smaak niet ten goede is gekomen. Waarom? Het antwoord lijkt nu gevonden.

‘Eindelijk heb ik gevonden wat er aan de hand is met de chips’. Zo begint de Snackspert, oftewel dé toonaangevende snack-expert van Nederland, in zijn video op TikTok waarin hij uitlegt waarom de meeste chips de afgelopen tijd volgens hem minder lekker zijn geworden.

Deze Eke Bosman wijst naar één oorzaak: de hoeveel zout die fabrikanten tegenwoordig in de chips verwerken. Daar is de laatste tijd flink aan gesleuteld.

Smaak van chips verdwenen? Dat komt hierdoor

Onlangs vertelden we je al waarom het nou zo is dat je niet zomaar na een paar chipjes kunt stoppen. Want zeg nou zelf: begin je aan een zak, gaat die negen van de tien keer leeg. Toch is je misschien opgevallen dat die zak minder zoutig in je mond smaakt. En dat kan goed kloppen.

„De afgelopen weken en maanden ben ik meerdere keren boos geweest over het verdwijnen van de smaak van Hamka’s, van de Pombears, van de Doritos, ga zo maar door. Er is een reden!”, zegt de snackspert. Hij wijst naar de website van chipsfabrikant Lay’s waar het antwoord staat.

De fabrikant zegt dat we veel te veel zout binnenkrijgen. En daar willen ze wat aan doen. „We zien het wel als onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen. Daarom verlagen wij in 2024 nogmaals ons zoutpercentage met ten minste 25 procent minder zout ten opzichte van andere aardappelchips, met behoud van de heerlijke smaak die je van ons gewend bent.”

‘Jammer dat dit niet eerlijk is verteld’

De snackspert valt vooral over die laatste zin. Want 100 procent smaak door die verlaging van het zoutpercentage in chips? Daar is volgens hem geen sprake van. „Snap ik niet”, zegt hij.

Het geldt voor alle chipsmerken die onder het moederbedrijf PepsiCo vallen: van Dorito’s, Lay’s, Cheetos en zelfs Popworks. „Het is gewoon een feit dat we minder zout eten en dat daardoor de chips minder lekker is. Ik vind het jammer dat dit niet eerlijk is verteld. Zet het gewoon op de verpakking. Niet ‘nieuwe receptuur’, maar zeg gewoon dat er minder zout in zit, omdat we willen dat jullie gezonder gaan leven.”

Bekijk de video van de snackspert op TikTok hieronder.

‘Ik dacht serieus dat ik gek was geworden’

Onder de video reageren mensen dat ze het verhaal van de TikTokker herkennen dat chips minder lekker is geworden. „Ik dacht serieus dat ik gek was geworden, omdat de mensen om me heen zeiden dat ze hetzelfde smaken als eerst.” Een ander: „Doritos Nacho Cheese smaakt niet meer hetzelfde. Helemaal veranderd.”

In sommige reacties staan wat tips (al is maar de vraag of die echt werken): „Ik ga zou in die zak pleuren en schudden”, zegt de een. Een ander reageert dat hij vanaf nu ’25 procent meer chips gaat eten’.

