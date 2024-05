Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Ochtendspits: ‘Er gaat een hele hutkoffer aan make-up op’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s nieuwe rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Eveline, die elke dag drie kwartier eerder opstaat dan de rest van haar gezin om te kunnen ‘tutten’.

Naam: Eveline van Brussel – Lether (39)

Beroep: marketingmanager van een modewarenhuis

Woonsituatie: getrouwd en twee kinderen (7 en 3)

Moet op werk zijn om: 08.30 uur

De Ochtendspits van Eveline

06.00 – Vroege vogel

„Ik ben een ochtendmens, altijd al geweest. Ha, ik heb zelfs geen koffie nodig om wakker te kunnen worden. Hoewel ik pas half acht de deur uit hoef, is vroeg opstaan een eigen keuze. Ik wil graag de mogelijkheid hebben om mezelf rustig aan te kleden en te ontbijten. In zeldzame gevallen gebruik ik die extra tijd om nog wél even te snoozen, maar meestal sta ik meteen op – geen zin om te haasten. Heerlijk, dat moment in de ochtend als iedereen nog slaapt en ik daadwerkelijk dingen gedaan krijg.”

06.15 – Schminken

„Douchen kost me vrij weinig tijd, het meeste werk zit bij mij in opmaken. Ik ben een echte tuttebel, neem uitgebreid de tijd voor make-up. Er gaat een hele hutkoffer op, van poeder en blush tot aan oogschaduw en eyeliner – de hele shabang, haha. Schminken, noem ik het altijd gekscherend. Ik ben mijn wenkbrauwen weleens vergeten bij te tekenen – kwam ik op mijn werk, vroeg iedereen wat er aan de hand was. Voor mij is dit dus het belangrijkste onderdeel van mijn ochtendroutine, zonder make-up ga ik de deur niet uit.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

06.30 – Keuzestress

„Sinds een paar maanden werk ik bij een groot modewarenhuis, waardoor ik meer nadenk over wat ik aantrek. Toch heb ik minder kledingstress dan ik vooraf dacht. Ik check het weer, trek een setje uit de kast en klaar ben ik. Of ik gris iets uit de schone wasmand. Als ik écht tijd over heb, vouw ik die schone wasmand zelfs helemaal weg – heb ik dat ook maar gedaan. Er kleven serieus veel voordelen aan vroeg opstaan, haha.”

07.00 – Iedereen wakker

„Waar ik een ochtendmens ben, is de rest van mijn gezin dat niet. Mijn man blijft het liefst zo lang als mogelijk in bed liggen en ook de kinderen moet ik negen van de tien keer wakker maken. Maar er is één ding dat we allemaal doen om zeven uur ’s ochtends, en dat is gezamenlijk ontbijten. Het is ook tevens het enige wat ik aan mijn man vraag, dat hij de tafel dekt. Dat red ik namelijk niet in mijn routine.”

07.05 – Het lijkt wel zondag

„Dat ontbijten doen we lekker uitgebreid, met brood, beleg, verse koffie en thee, en dan een halfuur gezamenlijk eten. Het is ons enige gezinsmoment in de ochtend en voelt daardoor elke dag als zondag.”

07.30 – De deur uit

„Natuurlijk moet ik in tegenstelling tot échte zondagen wel op de tijd letten tijdens ons ontbijt, ik kan niet extreem rustig aan doen. Ook kleed ik mijn dochter tussendoor aan, zodat ik haar naar de crèche kan brengen. Mijn zoon is al ouder en zit op school, die later begint. Hij fietst er zelf heen en kan zichzelf prima aankleden als ik de deur uit ben en mijn man nog thuis is.”

07.35 – Autospelletjes

„Nog even ‘ik zie wat jij niet ziet’ in de auto spelen met mijn dochter, om haar vervolgens af te zetten en door te rijden naar mijn werk. Laat de dag maar beginnen!”

Zou je ochtendspits er ook zo uitzien als je zeeën van tijd had?

„Niet echt, omdat ik sowieso al zeeën van tijd maak in de ochtend, door vroeg op te staan. Dat zit zó in mijn routine, dat ik in de weekenden vaak ook al bijtijds op ben. Maar op mijn vrije dag zit ik zéker nog niet om zeven uur gedoucht en geschminkt aan tafel, dan slof ik gerust nog wat langer rond in joggingbroek – ook weleens lekker.”

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties