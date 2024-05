Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feiten en fabels over eieren op een rij

Over eieren gaan veel hardnekkige mythes rond. Welke van de claims rondom de ovale hapjes zijn waarheid, en welke mogen naar het rijk der fabelen?

Eerder schreef Metro over het koken van het perfecte ei (dat is namelijk nog best een kunst).

Feiten en fabels over eieren

Een bruin ei is gezonder dan een wit ei

Fabel. De Telegraaf meldde vorige week dat bruine eieren langzaam verdwijnen uit de supermarktschappen. Steeds meer supermarkten stappen over op de witte variant. Voor sommige mensen reden tot paniek, want aan het witte ei kleeft een negatief imago. Dat is onterecht: de kleur van het ei zegt niets over hoe gezond het ei is of over dierenwelzijn.

Wat is dan wel het verschil? Ze komen simpelweg van een ander kippenras. Welke kleur ei een kip legt, is te zien aan de oorlel. Een bruin of rood exemplaar verraadt bruine eieren, en een witte oorlel witte. Wat ook verschilt, is de kostprijs. De kippen die witte eieren produceren, eten gemiddeld wat minder. Daarom hebben witte eieren een zachter prijsje.

Je kunt controleren of een ei nog vers is door het in het water te leggen

Feit. Met een simpele truc kom je erachter of het rauwe ei uit de koelkast nog vers en geschikt om te eten is. Het enige wat je ervoor nodig hebt zijn de eieren die je wil testen en een kom gevuld met water. De kom moet diep genoeg zijn, zodat je het hele ei erin kunt onderdompelen. Daarbij moet er nog enkele centimeters water aan ruimte overblijven.

Leg het ei voorzichtig in de kom met water. Wacht even en kijk dan wat er gebeurt. Als het ei zinkt en op de zijkant op de bodem blijft liggen, is het ei nog helemaal vers. Het kan ook zinken, maar op de bodem rechtop blijven staan. Ook dan is het oké om het te eten, maar daar is wel de nodige haast bij geboden. Het duurt namelijk niet lang meer voordat het ei bedorven is. Als het in de kom met water blijft drijven, is het foute boel. Het ei is dan bedorven en je kunt het niet meer eten.

Je kunt meerdere eieren per dag eten

Fabel. Van huis uit leren we dat we moeten oppassen met het eten van eieren. Te veel eieren eten zou kunnen zorgen voor een te hoog cholesterol, met name door het eigeel. Maar het cholesterol uit eieren is van minder grote invloed dan we altijd dachten, zei voedingsdeskundige Camella Bot eerder tegen Metro.

Elke dag eieren eten kan daarom volgens haar geen kwaad, maar het is niet aan te raden om het aantal eieren per dag te overdrijven. „Als je veel eieren op een dag eet, betekent dat dat je verder niet genoeg varieert in je voedingspatroon. Het is belangrijk te variëren, omdat je dan van iedere voedingsstof wat binnenkrijgt.”

Ook het Voedingscentrum zegt dat het afhangt van wat je verder eet. Hun advies is om twee tot drie eieren per week te eten, vegetariërs mogen iets meer: drie tot vier eieren per week.

Eieren bewaar je het liefst in de koelkast

Feit. Eieren staan in de supermarkt buiten de koeling, maar thuis kun je ze toch beter in de koelkast bewaren. In een gekoeld ei groeien bacteriën een stuk minder snel en dat zorgt ervoor dat je eitjes gekoeld langer houdbaar zijn.

Reacties