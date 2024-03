Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is het verschil tussen witte en bruine eieren en welke kun je het beste kopen?

Zeg je Pasen, dan zeggen wij eieren: reden genoeg om even achter alle fabels en feitjes aan te gaan. Te beginnen met de vraag die ons in ieder geval al vele paasjaren bezighoudt: wat is nou precies het verschil tussen witte en bruine eieren?

En is dat verschil zo groot dat we voortaan echt beter voor de ene kunnen kiezen? ‘We’ gooien trouwens miljarden maaltijden weg, hier geven we tips dat tegen te gaan.

Dit is het verschil tussen witte en bruine eieren

De schappen liggen vol met bruine eieren, en de witte exemplaren zijn overduidelijk minder vertegenwoordigd en zijn onderaan datzelfde schap te vinden. Grote kans dat jij ook voornamelijk bruine eieren in huis haalt dus voor dat gepocheerde eitje, misschien zelfs onbewust. En misschien dat dat wel eens verandert na het lezen van dit artikel.

Witte en bruine eieren

Of het nou met Pasen is of gedurende het jaar, een ei blijft ongelooflijk veelzijdig. Waar we vroeger vooral lekker gingen op alleen een gekookt of gebakken exemplaar, verwerken we het ei inmiddels in de meest ingenieuze baksels en in favoriete gerechten als shakshuka of ramen. Wel zo fijn dus als je weet wat je in huis haalt.

Witte eieren

Het witte ei was decennia geleden minstens zo populair als z’n bruine variant. Enig probleem: het witte ei kwam van de goedkope legbatterij: een manier van kippen houden die op z’n zachtst gezegd nogal dieronvriendelijk was. Het gevolg: de legbatterij werd verboden. Het witte ei bleef, maar wat ook bleef, was de associatie met dit ‘slechte’ ei. Mocht je er benieuwd naar zijn: welke kleur ei een kip legt, is te zien aan het oorlel. Een bruin of rood exemplaar verraadt bruine eieren, en een witte oorlel witte.

Bruine eieren

Dat negatieve imago kleefde aan het ei, waardoor de vraag minder werd en de populariteit van het bruine ei groter. De verklaring dus waarom de hedendaagse schappen voornamelijk met bruine eieren gevuld liggen. Opmerkelijk verder, aangezien de kleur van het ei niks zegt over hoe gezond het ei is of over dierenwelzijn.

Het verschil tussen bruine en witte eieren

Door de impopulariteit van het witte ei is dat ei vaak wat goedkoper dan z’n bruine variant. Maar misschien nog wel belangrijker: de kippen die witte eieren produceren, eten gemiddeld wat minder. Dat betekent dat het op gebied van duurzaamheid – want minder voedsel betekent beter voor het milieu – toch een iets betere keuze is. Bukken dus, bij dat eierschap.

