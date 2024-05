Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Servicekosten vaak succesvol aangevochten bij huurcommissie, hoe zit het eigenlijk met de regels?

De Huurcommissie is vorig jaar overspoeld door een klachtenregen over servicekosten die huurders bovenop hun kale huur moesten betalen. In de meeste gevallen kreeg de huurder gelijk. Hoe zit het nu eigenlijk met de regels rondom servicekosten?

De toename van klachten blijkt uit het jaarrapport over 2023 dat de geschillenbeslechter vandaag heeft gepresenteerd. Daardoor daalden hun servicekosten gemiddeld met 660 euro per jaar.

Flinke stijging zaken over servicekosten bij Huurcommissie

Vorig jaar kwamen spanden huurders ruim 3800 zaken over servicekosten aan bij de Huurcommissie. In 2022 waren dat er nog geen 2400. De instantie behandelde bijna 2900 van deze zaken af. Woningcorporaties kregen in 42 procent van deze zaken gelijk, private verhuurders slechts in 10 procent van de gevallen.

„In de zaken die tot een uitspraak leidden, kregen de huurders vrijwel altijd gelijk omdat de afrekening van de servicekosten ontbrak of de afgerekende servicekosten hoger waren dan die redelijkerwijs hadden mogen zijn”, meldt de Huurcommissie.

Tijdens de behandeling van de servicekostenzaken constateerde de Huurcommissie verder dat met name private verhuurders hun administratie niet goed op orde hadden. Zo leverden zij stukken voor de procedure niet altijd juist of tijdig aan, waardoor de behandeling van deze zaken vaak veel tijd in beslag nam. Bij relatief veel van de afgehandelde servicekostenzaken waren ongeveer twintig wooncomplexen betrokken.

🏠 Totaal aantal zaken Huurcommissie in 2023 De Huurcommissie deed vorig jaar in totaal ruim 13.000 uitspraken. Dat waren er 900 meer dan in 2022. Over al die zaken kregen huurders en verhuurders ongeveer even vaak gelijk.

Welke servicekosten mag een verhuurder rekenen?

Voor bijvoorbeeld schoonmaak, gas, water en licht, een huismeester, het onderhoud van de tuin mogen verhuurders in principe servicekosten rekenen. Ook kan in de servicekosten een bedrag zitten voor bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking of meubels.

Voor 1 juli moeten verhuurders een eindafrekening sturen met een kostenplaatje. Wat hebben huurders betaald en wat waren de daadwerkelijke kosten? Dat bepaalt of huurders moeten bijbetalen of juist geld terug moeten krijgen. Hier gaat het vaak mis, omdat veel verhuurders worstelen met hun administratie.

Verhuurders mogen ook meer servicekosten rekenen door stijgende energieprijzen, maar ze mogen er niet aan verdienen. Servicekosten doorberekenen voor bijvoorbeeld een fitnessruimte, bioscoopzaal of studio in het wooncomplex mag dan weer niet, tenzij daar een overeenkomst voor is afgesloten.

Bij een all-in huurprijs mag een verhuurder geen jaarafrekening sturen voor servicekosten, gas, elektriciteit of water, omdat je hiervoor al een vast bedrag betaalt. Maar: je krijgt geen geld terug als deze kosten lager blijken te zijn.

