PVV, VVD, NSC en BBB zijn eruit: akkoord over nieuw rechts kabinet

Bijna zes maanden na de verkiezingen zijn PVV, VVD, NSC en BBB het eens geworden over de vorming van een nieuw, rechts kabinet. „We hebben een onderhandelaarsakkoord”, zei PVV-leider Geert Wilders vanmiddag nadat de vier partijleiders de laatste hobbels hadden opgelost.

Hun fracties moeten nog met het hoofdlijnenakkoord instemmen. Dat lijkt bij PVV en BBB geen probleem, meer discussie wordt verwacht bij VVD en NSC. Over de vraag wie premier moet worden, gaan de partijen het later nog eens hebben, zei Wilders.

De onderhandelende partijen hebben vorige week maandag de eindsprint ingezet in de formatie. Met uitzondering van donderdag (Hemelvaart) en zondag hebben zij sindsdien lange dagen onderhandeld, de laatste dagen tot in de late avond of nacht. Vooral de financiële puzzel was volgens de informateurs moeilijk om te leggen.

Kabinet na puntjes op de i

In de nacht van dinsdag op woensdag zei PVV-leider Geert Wilders dat de formatiegesprekken niet meer fout konden gaan. Hij blikte al vooruit op ‘een historische dag‘. Vandaag kwamen de partijen weer bij elkaar om de „puntjes op de i” te zetten. Die afrondende gesprekken duurden langer dan verwacht. NSC had oorspronkelijk om 13.00 uur een fractieoverleg ingepland om het akkoord te bespreken. Maar de partijen meldden pas tegen 16.30 uur dat ze eruit waren.

De partijleiders wilden niet zeggen waarom ze vandaag meer tijd nodig hadden. Over de inhoud van het akkoord lieten ze ook niets los. Dat kan pas als een definitief akkoord is gesloten, zei Wilders. Nadat de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB het onderhandelaarsakkoord hebben besproken, komen de partijleiders weer bij elkaar. Dan zullen ze eventuele aanpassingen bespreken, als die zijn voorgesteld door de fracties. Na overeenstemming hierover sluiten de partijen een definitief akkoord, dat de informateurs vervolgens naar de Tweede Kamer sturen.

