Miljuschka Witzenhausen over body positivity in Chateau Meiland VIPS: ‘Je maat bepaalt je schoonheid niet’

Miljuschka Witzenhausen deed gisteravond tijdens de laatste aflevering van Chateau Meiland VIPS een boekje open over haar gewicht en liefde voor eten. Hoewel de televisiekok sinds kort aan het afvallen is, ligt ze geen seconde wakker van haar uiterlijk. „Ik ben daar helemaal prima mee, maar mijn cholesterol niet zo.”

Tv-kok Miljuschka Witzenhausen en televisierechter mr. Frank Visser zijn de laatste gasten van pension Code Rosé in Chateau Meiland VIPS. Witzenhausen komt niet met lege handen aan: ze heeft speciaal voor de gelegenheid een bananencake met chocola gebakken.

Verslaafd aan eten

„Het is heerlijk”, roept Martien Meiland na het proeven van Miljuschka’s baksels. „Heb je je hele leven al een passie gehad voor eten?”, vraagt hij. Miljuschka knikt. „Misschien moet je het eerder een verslaving noemen. Sommige mensen zijn verslaafd aan drank, sommigen aan drugs en ik ben gewoon verslaafd aan eten. Ik vind dat het allerleukste wat er is. Ik kan er eindeloos over praten.”

„Maar dan word je toch tonnetje rond als je heel veel eet?”, vraagt Erica Meiland zich af. „Ja, dat klopt”, reageert Miljuschka met een lach. „Ik heb maat 44 en daar ben ik helemaal prima mee.”

Toch moet ze wel gaan afvallen, vervolgt Miljuschka. „Mijn cholesterol vindt het wat minder af en toe. Ik weeg nu 90 kilo en daar is mijn huisarts niet blij mee.” Maar zelf ligt de tv-kok er geen nachten wakker om. „Ik heb kleding tot maat 56, dus ik kan nog wel even doorgroeien”, zegt ze, waarna ze nog en hap van haar zelf gebakken cake neemt.

Miljuschka, Erica en Maxime krijgen taartenworkshop in Chateau Meiland VIPS

Toepasselijk genoeg krijgen Miljuschka, Erica en Maxime ook nog eens een taartenworkshop tijdens de laatste aflevering van Chateau Meiland VIPS. Maar Maxime kan tijdens het bakken maar aan een ding denken. „Het enige wat ik denk is: o, je slibt wel echt helemaal dicht”, zegt ze met een zorgelijk gezicht. „Dat stadium ben ik allang voorbij schat”, reageert Miljuschka.

Maar hoe doet Miljuschka dat toch, vraagt Maxime zich af. Én gezond eten én taarten eten. Miljuschka legt het uit. „Ik ben ooit begonnen op 55 kilo, dus ik kan natuurlijk ook niet alles doen, dat merk ik ook. Maar het is ook maar waar je mee zit. Ik vind niet dat je schoonheid wordt bepaald door de maat die je hebt, maar ik wil wel gezond zijn.”

De 80/20-regel

„Maar waar zit dan die overgang tussen body positivity en dat het niet meer gezond is?”, vraagt Erica. Dat kun je het beste in de gaten houden bij je huisarts, denkt Miljuschka. „80/20-regel zeg ik altijd. 80 procent gewoon goed en gezond eten. En 20 procent lekker doen waar je zin in hebt. Anders is het leven toch niet leuk?”

Reacties