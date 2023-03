Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Artsen zetten influencers op TikTok in om de noodklok over vapen te luiden

Artsen in Nederland geven influencers als het om vapen gaat de keuze: „Help je de dodelijke tabaksindustrie? Of help je mij?” Zij luiden op TikTok de noodklok met de hashtag #artsenslaanalarm.

Artsen in ons land zijn het zat. De e-sigaret moet worden verbannen, de populariteit van het gebruik onder jongeren ervan, vapen, aan banden gelegd. Het modernste paradepaardje van de tabaksindustrie, dat zich focust op die jongere doelgroep, is veel terug te zien TikTok. Creators met ladingen volgers maken op het videoplatform – soms onbewust – reclame voor vapen. Zo ziet de jeugd vapen als normaal (Metro schreef er in oktober nog over) en dat is de artsen een doorn in het oog.

‘Laat vapen niet meer op TikTok zien’

Onder meer IC-arts Diederik Gommers, Wanda de Kanter (voorzitter Rookpreventie Jeugd) en kinderlongarts Noor Rikkers komen nu zelf op TikTok in actie. Zij vragen in filmpjes of influencers het vapen niet meer in hun content willen laten zien. Ze leggen de creators een keuze voor: help je de dodelijke tabaksindustrie stinkend rijk te worden aan verslaafde jongeren? Of help je mij als arts ziekte aan verslaving te voorkomen? Ook werken zij tijdens de #artsenslaanalarm-campagne samen, zoals met YouTuber en TikTokker Dylan Haegens, die zelf met roken is gestopt.

Met hun confronterende video’s gaan de genoemde artsen ook in gesprk met influencers die vapen, zoals Rene Watzema (110.000 volgers), Robert Rodenburg (130.000) en Lauren Lois (356.000). Wanda de Kanter tegen deze populaire Nederlanders: „Door het vapen te laten zien normaliseren de influencers het en maken ze het onderdeel van een bepaalde ‘lifestyle’. Zo werken zij in feite voor de dodelijke tabaksindustrie. Dat is heel sluw van ze, maar ik denk dat jij slimmer bent. Want ik kan me niet voorstellen dat jij, als creator, deze industrie rijk wil maken door jouw volgers verslaafd te maken. Help je de dodelijke tabaksindustrie rijk te worden aan verslaafde jongeren of help je mij door niet meer te vapen in je content, zodat minder mensen ziek worden? De keuze is aan jou.”

E-sigaretten met smaaktje Vapen ‘met een smaakje’ wordt in ons land al aan banden gelegd. Producenten van e-sigaretten met een smaakje krijgen tot 1 juli 2023 de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Sinds 1 januari van dit jaar mogen zij geen nieuwe smaken anders dan tabak op de markt brengen, maar ze mogen wel tot 1 oktober 2023 hun voorraad verkopen.

Gezond alternatief? Nou, nee

„De e-sigaret wordt gepropageerd als een gezonder alternatief voor de sigaret, wat het natuurlijk absoluut niet is”, zegt kinderlongarts Noor Rikkers. „Door de vele kleurtjes en lekkere smaakjes worden jongeren op een sluwe manier misleid. De overstap naar roken wordt met vapen gemakkelijker. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Een aanzienlijk deel van hen overlijdt daar op termijn aan. Creators hebben niet door dat ze een uithangbord voor de tabaksindustrie zijn. Wij vinden dat slecht nieuws en hier moet echt zo snel mogelijk verandering in komen.”

Niet vapen, geen energiedrankjes

Zoals eerder gemeld, wordt ook Dylan Haegens voor #artsenslaanalarm ingezet. Hij heeft op TikTok zelfs 1,5 miljoen volgers Haegens is zich er bewust van dat hij een voorbeeldfunctie voor jongeren heeft. „Ik maak nu al langer dan tien jaar online content. Toen ik begon had ik nooit verwacht dat jongeren de dingen die ik tof vind of laat zien in mijn video’s ook zouden willen. Inmiddels ben ik me hier wel van bewust en hou ik hier ook rekening mee. Ik zal bijvoorbeeld geen energiedrankjes gaan aanprijzen die slecht zijn voor je gezondheid. Gelukkig zijn er veel van mijn collega’s ook bewust mee bezig, maar er zullen altijd mensen zijn die hier toch iets minder op letten. Ik denk dat dat vooral komt omdat ze zelf nog niet doorhebben hoe groot hun invloed is.”

#Artsenslaanalarm is een samenwerkingsverband van artsen die zich inzetten voor een rookvrije samenleving. Zij proberen aandacht te vragen door indringende, maar tegelijkertijd ook ludieke acties. De campagne wordt ondersteund door artsenfederatie KNMG, waarmee de boodschap door alle artsen in ons land gedragen wordt. Op deze website vind je meer info.