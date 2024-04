Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met één druk op de knop checken of medewerker aan de lijn echt is: ING komt met middel tegen bankfraude

Met één druk op de knop checken of de bankmedewerker die je aan de lijn hebt echt is of een oplichter die uit is op je geld. Klanten van ING kunnen dat binnenkort ‘live’ controleren. De bank heeft namelijk een nieuw middel ontwikkeld om bankfraude tegen te gaan.

Bankfraude, waarbij een oplichter je belt en zich voordoet als een medewerker van de bank, is populair onder criminelen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werden vorig jaar zeker 10.000 mensen slachtoffer. Het schadebedrag? Zo’n 28 miljoen euro.

Veel stress en leed bij slachtoffers van bankfraude

Dat bedrag lag in 2022 weliswaar nóg hoger, namelijk op ruim 50 miljoen euro, toch is het probleem volgens de NVB nog lang niet verholpen. Met name omdat bankfraude leidt tot veel stress en leed bij de slachtoffers. Zij krijgen hun schade namelijk alleen vergoed door de bank onder bepaalde voorwaarden. Zo krijgen slachtoffers hun geld alleen terug als oplichters zich voordeden als medewerkers van de eigen bank. Vorig jaar kregen slachtoffers in zo’n 69 procent hun geleden schade vergoed.

De emotionele en financiële schade van bankfraude kan enorm zijn.

Een nieuwe functie in de ING-app moet nu voor nog minder slachtoffers gaan zorgen. Klanten van de bank kunnen binnenkort namelijk met één druk op de knop checken of ze een echte medewerker of een oplichter aan de lijn hebben. Door tijdens het telefoongesprek op de knop ‘Check het Gesprek’ in de app van ING te klikken, kunnen klanten hun telefoonnummer invullen. Het belsysteem van de bank controleert vervolgens of een ING-medewerker aan de andere kant van de lijn zit.

Klanten regelmatig slachtoffer van babbeltruc

Goed nieuws, vindt directeur Fraude bij ING, Adine Wempe. „Bankhelpdeskfraude is een veelvoorkomende vorm van oplichting, waarbij de emotionele en financiële schade enorm kan zijn. Criminelen weten onze klanten helaas regelmatig via babbeltrucs ervan te overtuigen dat hun geld niet veilig is”, vertelt ze. „Met deze nieuwe functie kunnen klanten controleren of ze daadwerkelijk telefonisch contact hebben met een van onze medewerkers. Zo kunnen we samen met onze klanten nog meer doen om fraude te herkennen en te voorkomen.” De nieuwe functie wordt vanaf 16 april in delen uitgerold.

ING is de eerste bank in Nederland die deze functie aanbiedt. Andere banken treffen ook maatregelen, zoals een waarschuwing bij een overboeking van een hoog bedrag, maar klanten kunnen niet tijdens een telefoongesprek checken wie hen belt.

