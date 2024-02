Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diepvriesgroenten goedkoper dan verse groenten? ‘Verschil zal je verbazen’

Waar ben je voordeliger mee uit: diepvriesgroenten of verse groenten? Reclamefolder.nl nam de proef op de som en kwam op een verbazingwekkend verschil uit. „Dit scheelt je zo 3,20 euro per kilo!”

Sinds de supermarktprijzen over de kop zijn gegaan door inflatie, zijn veel meer mensen bezig met waar ze hun geld aan uitgeven met de boodschappen. Alhoewel sommige boodschappen wel weer wat goedkoper worden, kun je toch nog steeds op veel aankopen besparen bij de supermarkt.

Waar kun je bijvoorbeeld makkelijk euro’s op verdienen? Op de aankoop van groenten, zo blijkt. Er zit namelijk een groot prijsverschil tussen diepvriesgroenten en verse groenten in de supermarkt.

Diepvriesgroenten vs. verse groenten: ‘Het verschil zal je verbazen’

„Er wordt weleens gezegd dat diepvriesgroenten goedkoper zijn dan verse. En dat wilden wij testen”, zegt een medewerker van Reclamefolder.nl in een video op TikTok.

Zij trok naar de plaatselijke Albert Heijn en vergeleek de prijzen van sperziebonen, bloemkool en broccoli uit de vriezer en uit de schappen met verse groenten. „Het verschil zal je verbazen”, zegt ze.

Bekijk de video hieronder. Tekst gaat verder na de video.

Zo groot is het verschil bij broccoli, sperziebonen en bloemkool

Allereerst de verse broccoli. Bij de Albert Heijn betaal je daar 3,88 euro voor per kilo. Een kilo losse verse sperzieboontjes kost 5,08 euro en een kilo verse bloemkool kost 2,99 euro per stuk, als die niet in de bonus is. Nu is een gemiddelde bloemkool iets meer dan een kilo. „Dus dan kom je uit op ongeveer 2,30 euro per kilo.”

Dan het ‘moment van de waarheid’, want wat zijn de prijzen voor dezelfde producten uit het vriesvak? Broccoliroosjes kosten per kilo 3,09 euro uit het vriesvak. En dat scheelt dus al 79 cent per kilo met de verse variant.

Het verschil wordt nog veel groter bij de sperzieboontjes. „Die kosten omgerekend 1,89 euro per kilo. Dat scheelt je dus 3,20 euro! Je kunt dus echt véél beter diepvriesboontjes kopen”, zo luidt de conclusie.

Bij bloemkoolroosjes uit de diepvries werkt het juist andersom. Die kosten omgerekend 4,11 euro per kilo. De verse bloemkool is dus 1,12 euro goedkoper. Al moet je die bloemkool dan nog wel even snijden en daar verlies je natuurlijk wel aanzienlijk wat van het product mee.

💰 De kosten op een rijtje Verse broccoli per kilo: €3,88, tegenover broccoliroosjes uit diepvries per kilo: €3,09. Verschil: €0,79. Verse sperzieboontjes per kilo: €5,08, tegenover gesneden boontjes uit diepvries per kilo: €1,89. Verschil: €3,19. Verse bloemkool per kilo: €2,30, tegenover bloemkoolroosjes uit diepvries per kilo: €4,11. Verschil: €1,12 (in voordeel van verse groente).

Nóg meer redenen om diepvriesgroenten te kiezen: ‘Net zo gezond als verse groenten’

Volgens kijkers van het TikTok-filmpje zijn er – naast het prijsverschil – nog andere voordelen om in veel gevallen voor de diepvriesgroenten te gaan. Zo hoef je de groenten niet meer te snijden en dat betekent: geen snijafval en minder werk, zo reageren ze onder het filmpje.

„Bij de bloemkool snij je heel veel gewicht weg, de bladeren bijvoorbeeld”, zegt iemand. „Ik denk dus dat als je uiteindelijk het ‘schone’ product hebt, je alsnog goedkoper uit bent met de diepvriesbloemkool. Of misschien is het net zo duur, dat kan ook, natuurlijk.” Een ander reageert: „Vers is goedkoper. Ik had laatst diepvriesbloemkool gehaald en daar was meer stronk wat erin zat dan bloemkool zelf.”

Toch houdt het kopen van diepvriesgroenten sommige mensen toch tegen, omdat ze misschien niet zo gezond zouden zijn. Maar dat is schijn. Het is gewoonweg niet waar, zo zei een voedselexpert eerder tegen Metro: „Diepvriesgroenten zijn net zo gezond als verse groenten.”

