Stukje kauwgom leidt tot oplossing in jaren oude moordzaak

Een uitgespuugd stuk kauwgom heeft tot een veroordeling geleid in een tot voor kort onopgeloste Amerikaanse moordzaak uit de jaren 80. De 19-jarige studente Barbara Tucker werd in 1980 met veel geweld om het leven gebracht. Daar is nu eindelijk iemand voor veroordeeld, dankzij een stukje kauwgom.

De inmiddels 60-jarige Robert Plympton werd door de rechtbank onlangs schuldig bevonden aan de moord op Barbara. Op 15 januari 1980 ontvoerde hij de studente in de Amerikaanse staat Oregon. Ze werd seksueel misbruikt en doodgeslagen, zo valt te lezen in de verklaring van de lokale aanklager.

DNA-profiel van de dader opgesteld

Jarenlang was onduidelijk wie er achter de moord op Barbara zat. Pas in 2000 lukte het de forensisch arts om een DNA-profiel van de dader op te stellen aan de hand van materiaal dat op het lichaam van Barbara werd gevonden. Maar ook dit leidde in eerste instantie niet naar de dader.

Pas in 2021 kwam de echte doorbraak in de moordzaak. Wetenschappers maakten een uitgebreidere analyse van het DNA dat eerder al was onderzocht. Daaruit kwamen meerdere fysieke kenmerken van de dader naar voren. Zo bleek dat de dader hoogstwaarschijnlijk rood haar had.

Uitgespuugd stukje kauwgom

Op basis van deze informatie kwam de 60-jarige Robert Plympton naar voren als mogelijke verdachte. De politie besloot hem daarom in de gaten te gaan houden. Toen agenten zagen dat hij een stuk kauwgom op straat uitspuugde, namen ze dit mee voor onderzoek.

Het DNA-materiaal dat op de kauwgom werd gevonden, kwam overeen met het DNA op het lichaam van Barbara. Hierdoor werd in een klap duidelijk dat Plympton inderdaad de dader is naar wie de politie al zeker 44 jaar zocht.

Op 15 maart kreeg Plympton in de rechtbank te horen dat hij schuldig wordt bevonden aan de moord op Barbara. Wat de hoogte van zijn straf zal worden is nog niet bekend. Mogelijk krijgt hij een levenslange gevangenisstraf, maar dit wordt pas in juni bekendgemaakt.

