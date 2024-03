Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Hoe zorg ik ervoor dat de moeder van mijn bonuskinderen voor ze gaat zorgen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Stefanie: „Hoe zorg ik ervoor dat de moeder van mijn bonuskinderen voor ze gaat zorgen?”

Laura schiet te hulp.

De opvoedvraag: hoe zorg ik ervoor dat de moeder van mijn bonuskinderen voor ze gaat zorgen?

„Hi Laura,

De ex van mijn man, de moeder van mijn twee bonuszonen, voedt haar kinderen niet op. De jongens zijn zo’n 55 procent van de tijd bij ons. De overige tijd zijn ze bij hun moeder. Bij ons zijn er strikte regels, is er regelmaat en moeten ze verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Ook krijgen ze op advies van psychologen één uur schermtijd. We eten vooral gezond, gaan op tijd naar bed en liegen niet tegen elkaar. Helaas gebeurt bij hun moeder op alle vlakken het tegenovergestelde. Ze gaan laat naar bed, gamen hele dagen, eten magnetronmaaltijden en worden voorgelogen.

Ook scheldt ze ons uit en schreeuwt ze tegen de jongens. Elke week krijgen we verwilderde rouwdouwers terug als ze bij haar geweest zijn. Tot overmaat van ramp is ze ook nog eens recht tegenover ons nieuwe huis komen wonen. Handig voor de jongens, maar voor ons erg dramatisch.

Hoe zorg je dat deze moeder voor haar kinderen gaat zorgen? Wie kan ons hier mee helpen? Een systeemtherapeut heeft helaas na 2,5 jaar nog niets opgeleverd.

Groetjes Stefanie”

Het antwoord

Hi Stefanie,

Het is begrijpelijk dat je je zorgen maakt omdat jullie opvoedstijl erg van elkaar afwijkt. Helaas heb je geen zeggenschap over de keuzes die de ex van je partner maakt betreft de opvoeding van de kinderen. Vaak worden dit soort zaken van tevoren vastgelegd in een ouderschapsplan.

Het kan lastig zijn om de situatie los te laten, maar continu in conflict gaan is ook geen oplossing. Je kunt je wel focussen op de tijd die jullie met de jongens hebben en positief blijven. En vooral in het belang van de kinderen blijven denken. Kinderen zijn gebaat bij gezonde voeding en regels.

Mocht de situatie bij de biologische moeder verslechteren of extreme vormen aannemen, dan kun je overwegen om het ouderschapsplan te herzien en eventueel een notities te maken van de situatie om zo een dossier op te bouwen.

Groetjes Laura

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties