Augurken en slagroom: waarom hebben vrouwen tijdens de zwangerschap ‘vreemde’ eetbuien?

Zakken winegums, augurken, slagroom, bananen, ijs of kaas. Tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen intens verlangen naar specifiek eten of drinken. Maar waar komt dat door?

Een baby op komst is voor velen een van de mooiste gebeurtenissen in het leven. Al zit lang niet iedereen op een roze wolk. Zwanger zijn gaat daarnaast regelmatig gepaard met de nodige kwaaltjes en cravings. Maar waar die vreemde eetbehoeftes toch vandaan komen..?

Zwanger en hunkeren naar specifiek eten of drinken

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tussen de 50 en 90 procent van de zwangere vrouwen minstens één keer tijdens de zwangerschap een verlangen naar voedsel ervaart. En de meeste vrouwen ervaren de hunkering naar specifiek eten in hun tweede trimester, oftewel van week 13 tot 27.

Waarom sommige vrouwen de drang voelen om tijdens de zwangerschap een pot augurken op te eten of een bak ijs te plunderen, verschilt per individu. Maar er zijn een aantal factoren die blijkbaar van invloed zijn. The Conversation somde deze drie mogelijke oorzaken op.

Mogelijke redenen tot bijzondere trek zwangerschap

1. Verandering in voedingsbehoefte

Een baby in je buik hebben, kost veel energie. Daarom hebben zwangere vrouwen behoefte aan extra voedingsstoffen. Zoals ijzer, foliumzuur, magnesium en calcium. Ook de behoefte aan water en elektrolyten (natrium en kalium) neemt toe.

Het kan zo zijn dat vrouwen een sterke behoefte hebben aan een van de bovengenoemde stoffen en daardoor naar specifieke voeding hunkeren, waar deze stoffen en veel energie in te vinden zijn. Maar onderzoeken tonen aan dat dit niet altijd aan de orde is bij zwangere vrouwen. Sommige vrouwen verlangen namelijk nog steeds naar specifiek voedsel, zonder tekorten aan de stoffen.

2. Honger en smaak

Door de hormonale veranderingen tijdens een zwangerschap, kunnen ook de hongergevoelens veranderen. Zo werd aangetoond dat een specifiek hormoon, neuropeptide Y, tijdens de zwangerschap toeneemt en in verband staat met meer honger.

Ook is bekend dat eten en drinken anders kan smaken tijdens de zwangerschap. Vooral bittere smaken, zoals groenten of koffie, en zoetheid bij fruit kunnen versterkt zijn.

3. Normalisatie en omgeving

Zwangerschapscravings verschillen kennelijk ook per omgeving. Zo verlangen de zwangere vrouwen in Nigeria veelal naar fruit en groenten, Japanse vrouwen naar rijst en in de VS willen zwangere vrouwen vooral chocolade.

Men kijkt daarnaast niet gek op als een zwangere vrouw vreemde of grote hoeveelheden of minder gezond eten nuttigt. Ze ‘eet immers voor twee’. Ook de normalisatie van ander eetgedrag onder zwangere vrouwen kan ervoor zorgen dat de drang naar eten groter wordt.

Gezonde voeding

Overigens tonen verschillende onderzoeken aan dat de voedselcravings weinig tot een bescheiden invloed hebben op de gezondheid van de moeder of de baby. Toch hebben ook zwangere vrouwen, net zoals ieder mens, baat bij het feit dat zij zichzelf niet volledig storten op suikkerijke, vette of ongezonde voeding. Noten, fruit, zuivel of volkorenproducten stillen ook de honger en zorgen voor een voedzame bodem.

