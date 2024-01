Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn vriend wil geen seks vanwege mijn zwangerschap’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Eva (31), wiens vriend geen seks wil vanwege haar zwangerschap.

„Mijn partner en ik zijn zo’n vijf jaar samen. We hebben een fijne relatie. Natuurlijk kent onze relatie ook pieken en dalen, maar ik hou van hem. En hij van mij.

Van gezond seksleven naar geen seks

Daarnaast hebben we altijd een gezond seksleven gehad. We hadden naar mijn idee normale, fijne en bevredigende seks. Vaak genoeg, we experimenteerden hier en daar en ik kwam in dat opzicht nooit iets tekort. Tot nu dan…

Ik ben namelijk zwanger. We hebben eigenlijk altijd een kinderwens gehad en inmiddels ben ik nu door het eerste trimester van mijn zwangerschap heen. Iets waar we allebei heel blij mee zijn. Mijn vriend kijkt er ook echt naar uit om vader te worden en samen een gezin te vormen.

Zwangerschap en verdwenen libido

Maar er is dus een probleempje. Sinds we weten dat ik zwanger ben, verdween eigenlijk vrijwel direct het libido van mijn vriend. Hij liet al vrij snel doorschemeren dat we dan negen maanden geen seks zouden hebben, maar ik moest daar eigenlijk in het begin een beetje om lachen. En nam dat niet al te serieus.

In de eerste fase van mijn zwangerschap moest ik ook niet echt aan seks denken. Ik was veel misselijk, moe en had niet echt behoefte aan seksueel contact. Dat het in die weken allemaal op een lager pitje stond, vond ik eerlijk gezegd best prettig.

Mama wil seks

Maar nu is mijn seksdrive juist sterk aanwezig. Ik heb weer zin in seks. Maar mijn vriend doet er alles aan om geen vrijpartij met me te hebben. Soms is hij eerlijk, maar hij verzint ook smoesjes en omzeilt eventuele momenten die tot seks kunnen leiden.

Volgens mij spelen twee dingen daarin een rol. Aan de ene kant heeft hij het idee dat seks en een baby niet samengaan. Alsof de baby ‘meekijkt’ en dit wellicht effect heeft op het kindje. Voor mij een heel vreemde beredenering, maar goed, hij ziet het zo.

Veranderingen van het lichaam

Maar ook zijn kijk op mij lijkt veranderd. Alsof hij mij meer als ‘patiënt’ en ‘kwetsbaar’ ziet. De seksuele aantrekkingskracht lijkt hij niet echt te voelen en dat terwijl ik die wel voel. Daarentegen maakt zijn houding me natuurlijk ook onzeker. Over mijn lichaam, de lichaamsgeuren en veranderingen die zichtbaar worden door de zwangerschap.

Dilemma: ‘Hoe ga ik hiermee om?’

Simpel gezegd: Ik wil seks, maar mijn vriend niet. En ik weet niet wat ik hier nu aan kan veranderen. Ik kan hem natuurlijk moeilijk dwingen. En als iemand je afwijst of smoesjes verzint, werkt dat ook niet echt bevordelijk voor je eigen gemoedstoestand. Maar hoe ga ik hiermee om? Negen maanden geen seks vind ik behoorlijk lang en ik wil dat mijn vriend me gewoon seksueel aantrekkelijk vindt. Baby of geen baby. Zijn er meer koppels die deze worsteling hebben meegemaakt tijdens een zwangerschap? En wat kan ik hiermee doen? Ik kan wel wat advies gebruiken.”

Wat vind jij dat Eva moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige Week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Kitty (43), die niet zo goed weet hoe ze ‘het seksgesprek’ moet voeren met haar dochter.

Jessica adviseert daarover: „Waarom pas met je puberdochter? Is ze nooit met vragen thuis gekomen? Na een les op school.. na een gesprek met een klasgenoot… Hier worden geregeld vragen gesteld en besproken. Gewoon aan de eettafel . Niet te moeilijk denken, gewoon over praten.”

„Ik heb het nooit verbloemd. Het is gewoon onderdeel van het leven, dus ook daar hebben we het gewoon over. Op niveau, ja. Maar that’s it. Mijn dochter is 4 en weet nu al dat vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd elke maand gaan bloeden, ze liep zo de wc in en ‘betrapte’ mij. En nee, ze is niet geshockeerd, ze vroeg of het pijn deed. Mijn zoons van 14 en 12 weten ook al jaren wat het is en wat een vrouw dan nodig heeft”, schreef Maaike.

Volgens Linda hoeft Kitty zich niet echt te bemoeien. „Kids hebben Google hè.. ze zijn nieuwsgierig genoeg en kunnen zat zelf opzoeken zonder het te vragen aan de ouder(s).”

„Bij iedere leeftijd, hoort een stukje ‘seksuele’ voorlichting. Als je ‘het gesprek’ wil gaan doen, op het moment dat je als ouder verwacht, dat je kind seksueel actief wordt, ben je verkeerd bezig. Seksualiteit, omgaan met je eigen en andermans grenzen, intieme hygiëne, omgaan met de veranderingen van je lichaam tijdens de puberteit etc. moet je ruim voor die tijd al besproken hebben”, tipt Jeroen.

