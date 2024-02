Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Heel Holland Bakt zien ‘heerlijk enthousiaste’ meesterbakker uit haar dak gaan: ‘Wat een vrolijkheid’

Kandidaat Pien uit Heel Holland Bakt heeft de harten gestolen van veel kijkers. Ze springt er (letterlijk) tussenuit, want ze ging helemaal uit haar dak toen ze in de aflevering van gisteren hoorde dat ze meesterbakker was geworden. Kijkers kunnen haar enthousiasme wel waarderen.

In de eerste twee afleveringen van Heel Holland Bakt hebben kijkers kennis kunnen maken met tien amateurbakkers. En dat de kandidaten in bakshow Heel Holland Bakt de tongen los kunnen maken, blijkt wel. Vorige week gierden kijkers het nog uit om de onfortuinlijke Peter, bij wie alles misging.

En deze keer hebben veel kijkers het over Pien. „Heerlijk mens, die Pien. Wat een vrolijkheid!”, zijn kijkers het unaniem met elkaar eens over de kandidaat.

Pien na jurycommentaar: ‘Ik ga bijna huilen’

Het was dan ook het bakweekend van de 25-jarige Pien. Het thema van deze week was schuim en daar wist ze wel raad mee. In de eerste opdracht moesten de bakkers een variatie op een lemon meringuetaart maken, en daar brouwde Pien een ‘passievruchtenparade’ van.

Het werden zelfs twee taarten, in plaats van één. Ze had er duidelijk zin in. Alhoewel in de bodem van de taarten nog wat deukjes zitten, waren ‘de smaken echt fantastisch’, zei jurylid Robèrt van Beckhoven. „Een lekkere taart”, zei hij. Ook Janny van der Heijden had lovende woorden voor haar eerste taart. En Pien? „Ik ga bijna huilen”, zei ze van geluk. „Bedankt voor het proeven.”

Moeilijke opdracht in Heel Holland Bakt-tent: 25 bokkepootjes maken in één uur

In de tweede opdracht in Heel Holland Bakt was het de bedoeling om 25 bokkepootjes te maken. Een hele moeilijke opdracht, want de bakkers hadden er maar één uur de tijd voor. Toch hadden de meeste kandidaten er toch wat van gebakken, waaronder Pien.

„Allemaal mooi gelijkmatig en ook mooi lang”, zei Robèrt toen hij naar haar bokkepootjes keek. „Als je dat voor de eerste keer doet, is dat best wel moeilijk. Ik zie ook dat er behoorlijk wat vulling in zit. Alleen is de chocola nog niet op temperatuur, dat is wel jammer”, zei het jurylid.

Lovende woorden voor haar creaties in Heel Holland Bakt

De laatste opdracht was het maken van een taart met macarons. „Een macaronspektakel”, zei presentator André van Duin. Pien gaf daar, zoals alleen zij dat kan, haar eigen draai aan. Toen Janny van der Heijden haar taart te zien kreeg, zei ze dan ook: „Dit is geen standaardtaart, het is een Pien-taart. Een out of the box-taart. Maar ik vind ‘m wel heel grappig.”

De twee Heel Holland Bakt-juryleden hadden na het proeven louter lovende woorden over voor haar creatie met walnoten. Verrassend lekker, was hun conclusie. En toen was het alweer tijd voor de uitslag. De meesterbakker werd Pien.

„Huh?”, was haar eerste reactie. En terwijl ze naar Janny van der Heijden liep voor haar meesterbakkersspeldje sprong ze een gat in de lucht van blijdschap. „Ja? Dit had ik echt niet verwacht! Oh, dit vind ik zó leuk!”, riep ze uit. „Dankjewel”, zei ze, en ze gaf iedereen een omhelzing. Ook bij het teruglopen naar de andere kandidaten sprong ze nog maar eens heen en weer van geluk.



En dat is speldje nummer 1! 🏅🩵

Meer lezen? Ga naar https://t.co/oL9ZjMRELU. #HHB pic.twitter.com/gWwWbG75uv — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) February 4, 2024

En dat is speldje nummer 1! 🏅🩵

Meer lezen? Ga naar https://t.co/oL9ZjMRELU. #HHB pic.twitter.com/gWwWbG75uv — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) February 4, 2024

Pien steelt de harten van kijkers: ‘Heerlijk mens, wat een vrolijkheid!’

De rest van het Heel Holland Bakt-gezelschap lachte om haar enthousiasme en ook de kijkers thuis konden haar reactie wel waarderen. „Haar oprechte vrolijke reactie bezorgde gewoon tranen in mijn ogen. Ik hou van mensen die zo oprecht en puur zijn”, zegt iemand. Anderen herkennen in haar het karakter Sid uit de film Ice Age.

„Pien is zo heerlijk enthousiast in dit spel, haha. Mooi om te zien. En meesterbakker, dat is ze ook! De jongste van de groep maar zeker niet de minste. Go Pien”, zeggen anderen. „Heerlijk mens! Wat een vrolijkheid.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Pien doet me al twee weken aan iemand denken en nu weet ik het. #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/yCJQlgjiO9 — aaron van dijk (@aaronvandijk) February 4, 2024

Jaaaaaaaaaaa PIEN!!!!

Haar enthousiasme en oprechte vrolijke reactie bezorgde gewoon tranen in mijn ogen. Serieus. Ik hou van met die zo puur en oprecht zijn. I❤️PIEN #heelhollandbakt — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✡️ ✝️🚜🚜 (@MCJHuisman) February 4, 2024



Pien is zo heerlijk enthousiast in dit spel haha. Mooi om te zien. En meesterbakker, dat is ze ook! De jongste van de groep maar zeker niet de minste. Go Pien #HHB #Heelhollandbakt — Jos Eising (@JosEising) February 4, 2024

Pien doet me al twee weken aan iemand denken en nu weet ik het. #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/yCJQlgjiO9 — aaron van dijk (@aaronvandijk) February 4, 2024



We gingen hier even heel hard juichen voor Pien!

Ze is voor ons gewoon de liefste leukste en gekste! Pien for president!#hhb #heelhollandbakt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) February 4, 2024

Pien is zo heerlijk enthousiast in dit spel haha. Mooi om te zien. En meesterbakker, dat is ze ook! De jongste van de groep maar zeker niet de minste. Go Pien #HHB #Heelhollandbakt — Jos Eising (@JosEising) February 4, 2024



Heerlijk mens die Pien 😂❤️ wat een vrolijkheid. Mooie reactie ook🥰 #HHB #HeelHollandBakt — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 4, 2024

We gingen hier even heel hard juichen voor Pien!

Ze is voor ons gewoon de liefste leukste en gekste! Pien for president!#hhb #heelhollandbakt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) February 4, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk mens die Pien 😂❤️ wat een vrolijkheid. Mooie reactie ook🥰 #HHB #HeelHollandBakt — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 4, 2024

Kijk Heel Holland Bakt hier terug.

