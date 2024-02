Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Budgetproof brunchen met Pasen

Dit jaar valt Pasen vrij vroeg en het familiefeest is dus nog maar enkele weken weg. Ga jij dit jaar de Paasbrunch voor de hele familie verzorgen? Dan hebben we in dit artikel wat tips voor je om dit budgetproof te doen.

Met eerste Paasdag op zondag 31 maart en tweede Paasdag op maandag 1 april valt dit familiefeest in 2024 tamelijk vroeg in het jaar en dat betekent dat het eigenlijk al bijna zover is! Ben jij degene die dit jaar de Paasbrunch voor de hele familie of voor vrienden gaat organiseren? Dan kun je beter alvast voorbereidingen gaan treffen. Bijvoorbeeld door te beslissen wat je die dag op de Paastafel gaat zetten.

Dat hoeft trouwens niet een hele dure aangelegenheid te worden. Met de tips in dit artikel kom je een heel eind om de Paasbrunch budgetproof te houden.

Tips voor een budgetproof Paasbrunch

De voorbereidingen

Een goede voorbereiding is het halve werk! Begin daarom tijdig met het plannen van de Paasbrunch. Op die manier heb je tijd om te plannen en te kiezen wat je gaat maken en dus welke ingrediënten je nodig hebt. Zeker als je de totale kosten van de maaltijd binnen een bepaald budget wilt plannen is dat belangrijk.

Wat heb je nodig?

Bekijk nu alvast de nodige recepten voor een heerlijke, smaakvolle en gezellige paasbrunch. Die recepten kun je natuurlijk online vinden, maar wellicht heb je er nog wel een van je oma in een keukenkastje liggen? In elk geval: bedenk nu alvast wat je dan nodig hebt om die gerechten te maken en, indien het budget echt krap is, of je al die ingrediënten nodig hebt, of dat ze misschien deels weggelaten of vervangen kunnen worden door goedkopere alternatieven.

Koopjesjacht

Als je tijdig weet wat je gaat maken voor de paasbrunch en dus wat je daarvoor nodig hebt dan kun je alvast uitkijken of deze ingrediënten, of de alternatieven waarvoor je hebt gekozen, misschien de komende weken in de aanbieding zijn waardoor je ze nu alvast in huis kunt halen. Let daarbij natuurlijk wel op de houdbaarheidsdatum! Heb je de beschikking over een vriezer, dan kun je ook alvast inslaan tijdens een aanbieding en de artikelen vervolgens invriezen.

Bewust ingrediënten inkopen

Ook wat je niet in de aanbieding kunt krijgen, kun je bewust inkopen en daarmee kun je de uitgaven in de hand houden. Veel van de ingrediënten van de door jou gekozen recepten voor de maaltijd zullen immers tamelijk standaard zijn en zijn derhalve bijna overal verkrijgbaar. Vergelijken van prijzen en vervolgens deze ingrediënten kopen bij de goedkoopste supermarkt of speciaalzaak kan zeker lonen. En dat geldt al helemaal als het om wat grotere hoeveelheden gaat, als je bijvoorbeeld een wat grotere groep mensen over de vloer krijgt.

Zelf maken versus kant-en-klaar

Alle maaltijden die je zelf maakt zijn altijd goedkoper dan de kant-en-klare varianten die je bij de supermarkt haalt. Wil je dus bijvoorbeeld een eiersalade opdienen dan kun je deze het beste zelf maken. De prijs van de gezamenlijke ingrediënten voor het zelf maken van de eiersalade is namelijk veel lager dan de prijs van een eiersalade die je kant-en-klaar inkoopt. Datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld ovenschotels, taarten en toetjes. Door de meeste of alle gerechten dus zelf te maken kun je een hoop geld besparen ten opzichte van kant-en-klare maaltijden terwijl deze natuurlijk net zo lekker, of misschien nog wel lekkerder, smaken.

Bewust dranken inkopen en serveren

Ook op het gebied van de dranken kun je heel veel doen en toch budget bewust bezig zijn. Als je wijn wilt serveren, kies dan bewust voor een wijn die weliswaar past bij het eten dat je maakt, maar toch niet al te duur is. Er zijn diverse drankwinkels, ketens en supermarkten waar je goed geprijsde wijnen kunt krijgen die prima smaken en de sfeer aan tafel zeker zullen verbeteren. Wat betreft andere dranken: ook hier kun je natuurlijk kiezen voor de goedkopere alternatieven. (Kraan-) Water aangelengd met siroop smaakt vaak net zo goed als een duur ingekochte fles met “water met een smaakje” maar is een stuk goedkoper. Ook bij de frisdranken is er een groot verschil in prijs tussen de merk-frisdranken en de eigen merken van de grote supermarkten. Ook daar valt dus gemakkelijk te besparen!

Budget bewuste gezelligheid

Een gezellige paasbrunch is meer dan alleen de daadwerkelijke maaltijd. De gezelligheid wordt, naast het gezelschap zelf natuurlijk, vooral gemaakt door de aankleding van de tafel en eventueel de hele kamer. Ook hier kun je veel doen, zonder dat dit gelijk heel veel geld hoeft te kosten. Serveer je eieren, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor gekleurde paaseieren. Die geven gelijk wat meer kleur en dus gezelligheid, terwijl ze amper of helemaal niet duurder zijn dan reguliere eieren. En datzelfde kun je natuurlijk ook doen met andere zaken zoals accessoires. Gekleurde kaarsen, een gekleurd tafelkleed en gekleurde servetten, al dan niet met paasmotieven, brengen al gauw veel sfeer zonder dat het heel veel kost.

Volop genieten

Met al deze tips zou het moeten lukken om een geweldige paasbrunch te maken die past binnen jouw budget en waarvan alle gasten volop zullen genieten. We wensen je alvast smakelijk eten en veel plezier!