Geen immuniteit voor Trump in smaadzaak E. Jean Carroll

Een Amerikaans hof van beroep bevestigt dat oud-president Donald Trump geen presidentiële immuniteit heeft in een smaadzaak die schrijfster E. Jean Carroll tegen hem heeft aangespannen. Zij beschuldigt Trump van verkrachting in een pashokje van een warenhuis in de jaren negentig.

Carroll eist een schadevergoeding van minstens 10 miljoen dollar (circa 9,3 miljoen euro) omdat Trump in 2019 opmerkingen over haar had gemaakt. In dat jaar uitte ze haar beschuldigingen tegen Trump voor het eerst. De toenmalige president verklaarde Carroll niet te kennen, dat zij niet zijn „type” was en dat de beschuldiging was geuit ter promotie van Carrolls boek.

Trump stelt niet vervolgd te kunnen worden, omdat de uitspraken waren gedaan tijdens zijn ambtstermijn. Een rechter in New York oordeelde in juni dat de rechtszaak wel door kon gaan en dat besluit is nu bevestigd door het hof van beroep in de stad. De rechtszaak moet op 16 januari van start gaan.

Trump verloor in mei een andere zaak die de schrijfster tegen hem had ingediend. In die civiele rechtszaak is hij schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad. Carroll kreeg toen een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) toegekend. Trump is in die zaak in hoger beroep gegaan.

