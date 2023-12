Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stellen opgelet, morgen is het Break Up Day: ‘Niet gek dat stellen het uitmaken rond de feestdagen’

11 december, het is dé dag waarop veel stellen uit elkaar gaan. Er vinden op deze dag zelfs zoveel relatiebreuken plaats, dat het Break Up Day wordt genoemd. De reden? De stress die de feestdagen ons geven.

Het dataplatform Information is Beautiful analyseerde relatie-statussen op Facebook. Daaruit blijkt dat veel mensen op 11 december, Break Up Day, hun relatie verbreken. En hoewel lang niet alle stellen hun relatie ‘Facebook-official’ maken, zijn steeds meer deskundigen het erover eens dat in de periode voor de feestdagen veel mensen hun partner verlaten. Zo blijkt uit een enquete van dating-app Flitini zelfs dat driekwart van de mensen die online daten hun relatie beëindigd rond de feestdagen.

Te snel serieus

Maar hoe komt het toch dat zoveel relaties de feestdagen niet overleven? Uit de enquete blijkt dat veel mensen grote druk voelen om hun partner uit te nodigen tijdens de feestdagen. Ze hebben daardoor het gevoel dat de relatie te snel serieus wordt. En ook de stress om het geven van een goed kerstcadeau wordt als reden genoemd.

„We zijn geneigd om rond de feestdagen aan zelfreflectie te doen en zien kerst en de jaarwisseling als een nieuwe start. Het is niet gek dat veel mensen het uitmaken met hun partner”, aldus seksuoloog Chantelle Otten van datingplatform Bumble tegen de New York Post. „Mensen die niet 100 procent gelukkig zijn in hun relatie worden rond de feestdagen geconfronteerd met hun ontevreden gevoelens en moeten de keuze maken of ze wel of niet bij hun partner blijven.”

Hoe overleef je Break Up Day wel?

Maar hoe zorg je ervoor dat jouw relatie de feestdagen en Break Up Day wél overleeft? „Praat over financiële verwachtingen en bedenk samen een budget voor kerst”, adviseert datingcoach Rikki Dymond. Daarnaast kan het helpen om aan te geven wat je graag zou willen krijgen voor kerst. „Op die manier zorg je ervoor dat je op één lijn zit en dat zorgt weer voor minder druk.”

Tot slot is het volgens Dymond erg belangrijk om te praten over hoe en met wie je de feestdagen graag zou willen doorbrengen. „Bij wiens familie ga je langs en hoe lang blijf je daar? Wees eerlijk over hoe je je voelt tijdens de feestdagen. Dit soort gesprekken brengen jou en je partner dichterbij elkaar.”

Reacties