Lichamen twee vrouwen gevonden bij plek fataal ongeval Delft

In de buurt van de plek van een fataal ongeval in Delft, waarbij een man om het leven kwam en een ander zwaargewond raakte, zijn twee lichamen in het water gevonden. Dat meldt de politie. Het gaat om twee vrouwen. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om twee passagiers van de auto. „Maar dat moet nog met zekerheid worden vastgesteld”, aldus een politiewoordvoerster.

ANP

