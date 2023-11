Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel steun voor Tim den Besten die zeldzame vorm van kanker heeft: ‘Op naar 100 dagen kankervrij’

Het was voor velen schrikken gistereavond, toen het bericht kwam dat tv-programmamaker Tim den Besten aan een zeldzame vorm van kanker lijdt. Op social media klinkt veel steun voor de 36-jarige Rotterdammer. ‘Op naar 100 dagen kankervrij’, klinkt het bijvoorbeeld als verwijzing naar programmatitels die Den Besten maakt.

De ernstige ziekte van Tim den Besten heeft zijn advocaat H.J. van der Tak namens de jonge tv-man en zijn familie aan persbureau ANP gemeld. Omroep VPRO liet eerder op de dag weten dat de opnames van het programma Timmyland waren stilgelegd omdat Den Besten ziek is.

Vorig jaar maakte hij nog Knaldrang, over jongeren die losgingen na de coronamaatregelen. Metro bekeek dit toen voor de rubriek Blik op de Buis. Ook was hij een nogal opvallende deelnemer aan fotografiewedstrijd Het Perfecte Plaatje. De afgelopen weken was hij in de Halloween-editie van De Verraders op Videoland te zien.

Afwachten voor Tim den Besten

„Naast de lichamelijke gevolgen had en heeft Tims ziekte grote impact op zijn geestelijke gezondheid”, laat Van der Tak weten in een verklaring namens de familie. „De precieze diagnose is recent vastgesteld en momenteel worden de uitslagen van de laatste onderzoeken afgewacht, voordat met behandeling kan worden begonnen.” Den Besten legde al zijn werkzaamheden vorige maand al neer.

De VPRO bracht het nieuws van het stilleggen van het programma Timmyland naar buiten toen via juicekanalen allerlei speculaties de ronde deden over de afwezigheid van Den Besten op sociale media. Zo berichtte Yvonne Coldeweijer dat Het Parool met een artikel bezig is over ‘mindere kanten’ van Tim den Besten. Zij blijft daar nu bij en stelt dat dat artikel en de ernstige ziekte samenvallen. Of Het Parool het verhaal doorzet, is nog niet bekend. Coldeweijer krijgt veel kritiek over de berichtgeving, zo noemt Sander Schimmelpenninck haar ‘ranzige toverkol’. Coldeweijer zelf wenst Den Besten sterkte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In '100 dagen in de vergeten wijk' gaan Tim en Nicolaas wonen en werken in Laak. Als stagiairs sociaal werk worden ze geconfronteerd met de problemen in de wijk, en met hun eigen maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf 28 november op NPO 3. Lees meer op https://t.co/bYdRQK4cMK pic.twitter.com/UbwTBCQx0M — vpro (@vpro) August 28, 2023

Nieuw programma

Tim den Besten en medepresentator Nicolaas Veul rondden eerder dit jaar wel de nieuwe programmaserie 100 dagen in de vergeten wijk af. In de nieuwe reeks gaan de twee programmamakers aan de slag als sociaal werker. Eerder maakten de twee de series 100 dagen voor de klas en 100 dagen in je hoofd, over het onderwijs en de psychiatrie.

100 dagen in de vergeten wijk staat vanaf 29 november gepland en de VPRO heeft gemeld dat het uitzenden doorgaat.

Steun voor Tim den Besten

Veel mensen wensen Tim den Besten via social media alle goeds en sterkte toe. Een tegenhanger die veel klinkt is ‘de zoveelste’, doelend op jonge mensen die overlijden of ernstig ziek worden en dat dat wel eens door vaccinaties tegen corona kan komen.

Die reacties plaatsen we hier niet. Wel de steun aan de zieke Tim den Besten. „Hoop op spoedig herstel voor Tim den Besten en wens hem veel beterschap!”, meldt ene Sandra bijvoorbeeld. Hieronder nog enkele voorbeelden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laat Tim den Besten met rust. Het vacuüm tussen diagnose en start van behandelingen is de hel. — An10a 💙💛 (@AntinavdVeen) November 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sterkte en veel liefs voor @avonturenvantim en z’n familie⁩. Het comeback project wordt dan ‘100 Dagen Kankervrij’ ❤️ Programmamaker Tim den Besten lijdt aan zeldzame vorm van kanker https://t.co/lHHFqnWSEg — Love, Wolfie 🏳️‍🌈 🇺🇦 (@Golden_Gaytime) November 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wens Tim den Besten veel sterkte toe komende tijd. Dat hij veel steun krijgt van familie en vrienden. #TimDenBesten

https://t.co/1cVjEz5jz6 — Ludo S. (@jongen1978) November 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tim ik wens je heel veel sterkte toe Programmamaker Tim den Besten (36) heeft zeldzame vorm van kanker – https://t.co/LHNygEsc6i — Egbert (@Egbert10031336) November 2, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een naar verdrietig nieuws #TimdenBesten 😢 — Taco Holland (@TACOM1) November 2, 2023

Reacties